Beyoncé lanza nuevo álbum sorpresa

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Beyoncé sorprendió a sus fans con una banda sonora para su documental de Netflix "Homecoming".



La superestrella de 37 años lanzó "Homecoming: The Live Album" el miércoles, el mismo día del estreno del documental sobre sus históricas actuaciones en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2018.



La cantante fue la primera mujer afroestadounidense en encabezar el evento y lo hizo rindiendo homenaje a universidades históricamente negras.



El álbum incluye 40 canciones, incluyendo "Single Ladies" y "Crazy in Love", así como una versión especial de "Lift Every Voice and Sing" interpretada por su hija mayor, Blue Ivy.



Está disponible en la mayoría de los servicios de streaming principales.



Beyoncé también sorprendió a sus seguidores en 2013 lanzando su quinto álbum de estudio, "Beyoncé", sin previo aviso.