Día de la Baleada, Festival del Aguacate y otros: Las superficiales propuestas presentadas en el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De los más de 800 proyectos de decreto e iniciativas de ley que fueron presentados en la primera legislatura del actual Congreso Nacional, casi la mitad de ellos fueron intrascendentes, que obedecen a intereses particulares de diputados, incluso llegan al extremo de lo burdo, poco funcional e improductivo.

El primer año de los diputados electos por el período 2018 al 2022 se caracterizó por la vasta introducción de mociones, proyectos o iniciativas sin importar el día en que se sesionaba, lo que provocó con el paso de los meses una mora legislativa a raíz de los escasos dictámenes que emitían las comisiones ordinarias o especiales designadas para tal efecto.

La junta directiva del CN tuvo que brindar en noviembre del período anterior una semana completa para que las 36 comitivas se pusieran al día con sus labores, pero aún hay proyectos que siguen sin dictaminarse y quedan prácticamente engavetados.

El Día Nacional de la Baleada, que se eleve al Festival Nacional del Aguacate o hasta cambiarle a la Bandera de Honduras la tonalidad de las franjas azul turquesa a uno denominado maya son algunas de las iniciativas expuestas en 2018 dentro de la Cámara Legislativa.

Los planteamientos de los congresistas no solo han causado burla e indignación en las redes sociales, sino también que se ha señalado el poco interés de legislar por temas de mayor importancia o se promueva desde el órgano unicameral la resolución de problemáticas que afectan a la población a nivel nacional.

Orientación

Una gran cantidad de proyectos que se introducen por legisladores de todas las fuerzas políticas van orientados a la condonación de deudas, exoneraciones, amnistías, ampliaciones presupuestarias, construcción de carreteras, canchas, otras infraestructuras, incluyendo beneficios para la gente de sus lugares de origen.

Desde la instalación de la segunda legislatura en febrero de este año se han introducido 128 proyectos de decreto, 22 mociones y dos iniciativas de ley en el CN, de las que muy pocas han sido turnadas a una comisión para que las dictamine, constató EL HERALDO.

La no venta de gaseosas o churros en todas las escuelas públicas y privadas del país como también que todas las empresas sean multadas si discriminan a los jóvenes por tener tatuajes son parte de esos proyectos vacíos y distantes de los intereses de las mayor?as.

Un promedio de tres horas, de martes a jueves de cada semana, laboran los diputados, sin que existan controles que regulen su asistencia al igual que participación en las sesiones y demás actividades legislativas.

Ni porque ahora devengan 90,892.42 lempiras mensuales los congresistas propietarios y 40,000 lempiras los suplentes integrados (sin incluir las deducciones) constituye un motivante para que estos servidores del pueblo se esfuercen en sus labores cotidianas.

Por lo general, estas iniciativas o proyectos no tienen eco ni mucho menos suelen ser dictaminadas, por lo que quedan durmiendo el “sueño de los justos”. Quienes no olvidan son las personas que votaron por esos diputados tildados de “inconscientes” y al final les pasa factura en futuros procesos electorales por no legislar a favor de las mayorías, incluyendo sus lugares de origen.