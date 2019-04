Cantante Joy Huerta revela su preferencia sexual y que espera su primer hijo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante mexicana Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, reveló a través de sus redes sociales su preferencia sexual y que está casada hace siete años; también confesó que espera una bebé.



La intérprete de "Me quiero enamorar" abrió su corazón con todos sus fans al compartir el video de un ultrasonido en el que escribió: "La música es mi forma de expresión con todos ustedes. Les he compartido de cada parte y faceta de mi vida a través de ella. Lo más valioso que tengo en la vida y lo que más protejo es mi familia y mi intimidad, y agradezco que tanto ustedes como mis compañeros en la industria musical (colegas, medios, prensa) siempre lo han respetado".



También agregó que: "Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes por morbo, están desvirtuando la información".



La talentosa cantautora aseguró que desde pequeña ha visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro, pues "dos personas amándose con consentimiento para mí es amor sin importar el género".



"Y a pesar de que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino., pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida", dijo en el detallado mensaje en su perfil de Instagram.



Joy, afirmó que se dedica a la música, y que cuando se para frente a sus compañeros de prensa habla sobre eso, su trabajo.



Y cerro: "Yo seré quien decide cuándo y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta hoy. Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles".



La publicación se llenó de comentarios, donde sus seguidores le hicieron saber el apoyo que le brindan y, por supuesto, los buenos deseos en esta etapa de su vida.



De igual manera, los mensajes de algunos artistas tampoco se hicieron esperar: "Qué bendición más grande", expresó el cantante mexicano Carlos Rivera.



Noel Schajris manisfestó que "bravo, bravo amiga querida, si te admiraba y quería... hoy se multiplica esa admiración y aplaudo esa claridad y valentía para vivir el amor que tu corazón dicta. Felicidades por la bendición que viene en camino".



Asimismo, Ha-Ash no pudo dejar pasar la ocasión para hacerle saber que, "somos las tías más felices".



De igual manera, se suman los comentarios de los famosos J Balvin, Paulina Goto y Kika Edgar, quienes felicitaron y desearon lo mejor para Joy Huerta.