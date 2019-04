Michelle Obama compara la era de Donald Trump con "vivir con un padre divorciado"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, comparó la era de Donald Trump con "pasar el fin de semana con un padre divorciado".



Michelle Obama dijo en el programa de Stephen Colbert que el clima político en Estados Unidos era hostil, sin embargo, no mencionó el nombre del mandatario.



“Venimos de una familia rota, somos como un adolescente, estamos un poco inestables… algunas veces pasas el fin de semana con un padre divorciado. Pareciera divertido pero luego te enfermas. Eso es lo que atraviesa EEUU, es como vivir con un padre divorciado”, afirmó.



Además, dijo que ella y su esposo, Barack Obama, no tuvieron tiempo de ajustarse al “enrarecido” mundo de la política en Washington cuando ocuparon la Casa Blanca entre 2009 y 2017.



La ex primera dama había viajado a Londres para promover su nuevo libro de memorias "Becoming", ante al menos 15 mil personas.