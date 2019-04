Nicolás Maduro exige a Portugal devolver más de 1,700 millones de dólares que "robaron"

CARACAS, VENEZUELA.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este martes a Portugal la devolución de más de 1,700 millones de dólares que, aseguró, fueron bloqueados ilegalmente en ese país y urgen para comprar medicamentos y comida.



"Le digo al gobierno de Portugal: liberen los 1,726 millones de dólares que nos robaron, que nos quitaron en el Novo Banco de Portugal, y con eso compraremos todas las medicinas y alimentos en Venezuela", instó el mandatario durante una cadena de radio y televisión.



"Ustedes no tienen ningún embargo sobre Venezuela, no hay medidas de embargo ni en la Unión Europea ni en los bancos de Portugal para que nos quiten ese dinero que es venezolano, es nuestro", añadió.



Es la primera vez que el gobernante socialista se refiere al caso, que la oposición sacó a la luz en febrero pasado asegurando que había evitado que Maduro transfiriera 1,200 millones de dólares desde Portugal a Uruguay.



Según el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, Maduro pretendía mover los recursos al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), con sucursales en Uruguay.



Guaidó, avalado por Portugal y la mayoría de países de la Unión Europea (UE), pidió entonces al gobierno uruguayo no prestarse para un "robo".



El gobierno venezolano lidia con enormes dificultades para disponer de sus fondos en el sistema financiero internacional, debido a sanciones estadounidenses, que incluyen a Bandes, y un embargo petrolero desde el 28 de abril.



Washington intenta así asfixiar a Maduro y obligarlo a ceder el poder a Guaidó, a quien entregó el control de las cuentas venezolanas en Estados Unidos.



El gobierno socialista también ha acusado al Reino Unido de retener reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.



Según un informe del grupo financiero Natixis, el país latinoamericano tiene actualmente allí unas 31 toneladas de oro por valor de 1,300 millones de dólares.



"Estamos sometidos a un bloqueo económico, a una persecución financiera, que sabe que nos han robado el dinero, nos han secuestrado el dinero con el cual íbamos a pagar muchas de estas medicinas", afirmó Maduro, que pidió también "liberar los recursos (...) secuestrados en Europa".



Venezuela, que atraviesa la crisis económica más brutal de su historia reciente, recibió este martes un primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja, luego de que Maduro aprobara su ingreso en medio de una pugna con Guaidó.