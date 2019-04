Liga Nacional de Honduras: lo que se juega en el comienzo de la fecha 17

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Nacional comienza este miércoles con dos partidos: Olimpia - Real de Minas y Marathón - Honduras de El Progreso.



El equipo de Manuel Keosseián recibe a los Arcángeles de Real de Minas (7:00 de la noche en el Estadio Nacional) que afrontan la justa con la idea de sumar los tres puntos que les permita ir materializando el sueño de la permanencia en Primera División.



Con 30 unidades, los Mineros lucharán con Vida, Honduras de El Progreso y Juticalpa, que también suman lo mismo, por el boleto para estar en el máximo circuito a falta de dos fechas para completar las vueltas regulares.



Pero de frente están los Leones, que pese a que están sin presión por los 36 puntos que los colocan como líderes absolutos de la competencia nacional, pisarán el césped del campo con la intención de ganar el juego.

Los Progreseños, por su parte, tienen la misma idea: obtener la victoria a como dé lugar ante un rival que necesita enderezar su camino, Marathón.



Para los Arroceros, vencer a los Verdolagas será vital para aspirar a seguir en la Liga, pero los de Héctor Vargas tienen la meta trazada, y es ganar para afianzarse en el segundo puesto. Será hasta las 3:30 de la tarde de este día en que Ribereños y Monstruos se vean las caras en el estadio Yankel Rosenthal sampedrano.

Además, solamente un encuentro se disputará hasta el sábado: Lobos de la UPNFM vs Real España (7:00 de la noche), mientras que el domingo habrán dos: Juticalpa vs Motagua (2:00 de la tarde) y Platense vs Vida (4:00 de la tarde).