Messi "perfectamente" recuperado del golpe para enfrentarse al Manchester United

BARCELONA, ESPAÑA.- El capitán del FC Barcelona Lionel Messi está "perfectamente" recuperado del golpe en la cara sufrió hace una semana y podrá jugar el martes en la vuelta de cuartos de final ante el Manchester United, anunció su entrenador Ernesto Valverde.



"Él está bien, perfectamente del golpe que sufrió", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al choque europeo del martes en el Camp Nou.



El técnico azulgrana quiso tranquilizar a la afición después del golpe en la nariz que recibió el '10' en Old Trafford y que dejó imágenes del astro argentino sangrando.



"Ya estaba bien al cabo de dos días. Es verdad que durante el partido estuvo un poco aturdido, pero está perfectamente y sin ningún problema para el partido de mañana", afirmó.



Tampoco le preocupa la rara estadística de Messi en cuartos de final de la Liga de Campeones, fase en la que acumula doce encuentros sin ver portería.



"¡Bueno, está más cerca de marcar mañana entonces!", bromeó. "La estadística está bien para analizar las cosas pero te habla mucho del pasado, no del futuro. No vamos a saber lo que va a pasar", añadió.



Además de con Messi, el técnico azulgrana podrá contar con el extremo francés Ousmane Dembélé, que ya jugó una hora el sábado ante el Huesca (0-0) tras cuatro semanas de ausencia por una lesión muscular.



"Está en condiciones para participar, no sé hasta qué punto para jugar 90 minutos (...) Pero para participar, sí", dijo Valverde que no quiso desvelar si empezará de inicio o lo guardará como revulsivo en el banquillo.



Después de tres tropiezos consecutivos en cuartos de final de la 'Champions', el Barcelona quiere romper con su maleficio el martes ante el Manchester United al que batieron 0-1 en Inglaterra.