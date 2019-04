Eduardo Andonie, cantante hondureño, revela su preferencia sexual y presenta a su pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cantante hondureño Eduardo Andonie decidió "ser feliz" al revelar el lunes su preferencia sexual en un tierno y detallado mensaje en su cuenta de Instagram.



"La vida me lleva abrazando los cambios, agradeciendo lo que el cielo me ofrece, valorando los seres que amo y asumiendo los retos", escribió el también presentador.



El hondureño acompañó el texto con una fotografía, donde aparece sonriente junto a su pareja, sin revelar su nombre.

Esta es la tierna imagen que compartió el hondureño.







Aquí el texto íntegro de la publicación:



"Elijo ser feliz fluyendo hacia donde la vida me lleva, abrazando los cambios, agradeciendo lo que el cielo me ofrece, valorando los seres que amo y asumiendo los retos.



Agradezco a mis padres todas sus enseñanzas, el haberme inculcado con mucho amor, valores, principios, temor y respeto a Dios.



A mi hermano, su complicidad y amor.



A mis amigos, su tolerancia y comprensión.



Y con todos, con ninguno, o con algunos, hoy decido ser feliz poniendo todos mis actos a la orden de Dios



Elijo ser feliz con lo que soy, con lo que tengo y con lo que se venga, porque es lo que me va a permitir evolucionar.



Hoy decido ser yo mismo sin importar lo que digan porque hay que vivir y dejar vivir.



Hoy soy feliz sin importar que me juzguen o me miren de menos.



Hoy aprendo a vivir porque la vida solo es una y merezco ser feliz con el amor de mi vida.



NO HAY MEJOR DECISIÓN QUE QUERERSE UNO MISMO!".

