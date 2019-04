Real España anuncia medidas sobre el ingreso de barras visitantes al estadio Morazán   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que los clásicos entre Real España-Olimpia y Motagua-Marathón fueron encuentros que dejaron un buen sabor de boca por el nivel futbolístico mostrado, el tema de la seguridad sigue siendo un factor que está opacando los espectáculos dentro del rectángulo de juego.



El triunfo por la jornada 16 del Rey de Copas ante la Máquina por la mínima diferencia en el estadio Morazán sampedrano elevó los ánimos entre la Ultra Fiel y la Mega Barra, que luego del pitido final protagonizaron una lucha que los llevó a ingresar al campo.



El grupo local rompió el portón del cerco de Sol Sur, lo que motivó a los visitantes a saltarse la barrera de Sombra Norte, pero efectivos de la Policía Nacional y Militar asignados a ese duelo, lograron controlar las situación con la ayuda del gas lacrimógeno y el uso de la fuerza.



En ese sentido, Fuad Abufele, uno de los presidente de la junta directiva de los Aurinegros, dijo a EL HERALDO que a pesar de haber tomado la decisión de que la afición visitante ingresara con el propósito de "fomentar el fútbol" se tomarán medidas drásticas para las siguientes fechas.



"Vamos a tener que tomar medidas al respecto, no solamente con la barra de visita, sino con la nuestra. Ya estamos cansados que nos están afectando, de que se platique más de los disturbios que de los partidos en sí", consideró.

Vea: Juticalpa venció 2-0 a Platense por la fecha 16



Medidas

También mencionó que una de las posibilidades para tratar de erradicar la violencia dentro de los estadios sería no volver a dejar ingresar a las barras visitantes.



"Hay que tomar medidas radicales y una de ella sería no volver a dejar ingresar a la barra de visita y también condicionar el ingreso de la barra nuestra, porque no se puede seguir con este caos", anunció.



Sin embargo, percibió que lo sucedido la noche del sábado por la jornada 16 del Clausura no fue por la carencia de elementos de la seguridad nacional.



"El tema de la seguridad no fue por falta de elementos, hubo los suficientes para asegurarla, lo que pasa es el comportamiento de las barras, esto se está volviendo algo reiterativo", puntualizó.

Entre tanto, EL HERALDO intentó comunicarse con el secretario de la Liga Nacional, Roque Pascua, para que respondiera algunas interrogantes, sin embargo, no se logró.



Otro incidente

Además, previo al choque ante Águilas y Verdolagas de la tarde del domingo, la barra de los Azules apedreó el bus en que se trasladaba la Furia Verde al Estadio Nacional de la capital de Honduras.