Iglesia pide a los jóvenes no dejarse comprar, no son piezas de subasta

Edras Torres

OJOJONA, HONDURAS.- El arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez, exhortó a los jóvenes que participaron en la Jornada Juvenil de Ramos a que se conviertan en héroes y cuiden el ambiente.

La jornada católica fue realizada el fin de semana en Ojojona, Francisco Morazán, y estuvo acompañada por mensajes motivaciones y de invitación a generar el cambio de actitud.

El sacerdote declaró que ningún joven debe de ser cómplice de los incendios forestales ya que dañar la naturaleza no tiene nombre, ni precio.

Comentó que los hermosos bosques que tiene el país son un regalo de Dios para que Honduras tenga un mejor clima.

“Lo mas bello de esta jornada es que ustedes están llamados para hacer héroes de la creación, si tenemos un árbol en nuestra casa o entorno de la comunidad debemos de cuidarlo”, dijo el religioso.

Unos 3,500 peregrinos caminaron desde El Horno hasta el municipio de Ojojona.





Rodríguez tomó como ejemplo un barrio que se encontraba lleno de suciedad y que por iniciativa, algunos jóvenes se propusieron restaurarlo y realizar limpieza en la comunidad.

“¿Qué nos impide que nosotros podamos tener ese tipo jóvenes? ¿Qué impide que los jóvenes sean limpios: que el joven no quiera la porquería ni la basura”, refirió.

A través de la exhortación apostólica “Cristo Vive”, entregada por el Papa Francisco pidió a los más de 3,500 jóvenes presentes amarse y valorarse ya que Jesús pagó un alto precio en la cruz.

“Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio, no son piezas de subasta por favor no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, y fracasados en la vida”, dijo el arzobispo de la capital.

Asimismo, recordó a los muchachos que Dios les amó primero y que el precio que pagó solo debe de recibirse con gratitud y alegría.

Los jóvenes en Ojojona disfrutaron de diversas actividades y compartieron la palabra de Dios.

Celebración

Los miles de chicos salieron en caravana desde la entrada a la comunidad de Los Hornos hasta Ojojona.

En su recorrido no desaprovecharon la oportunidad para evangelizar y enviar un mensaje de esperanza a los jóvenes que aún no conocen de Jesucristo.

Es la Pastoral Juvenil Arquidiocesana de Tegucigalpa la encargada desde 1995 de realizar las peregrinaciones un sábado antes del Domingo de Ramos.

En este año escogió como lema “Héroes de la creación” con el fin de contribuir al cuidado y protección de la fauna y flora.

El párroco de la iglesia San Juan Bautista de Ojojona, José Salinas, recordó que para merecer algo hay que llevar el peso del trabajo y sufrimiento, sabiendo que después de la muerte está la resurrección.