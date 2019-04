Tegucigalpa, nuevo destino del turismo religioso

Maritza Núñez|maritza.nunez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Semana Santa es la conmemoración litúrgica más importante del cristianismo. Aunque para algunos son días propicios para refugiarse en las playas y lugares paradisíacos de Honduras, para otros es el mejor momento para crecer en la fe, la devoción y disfrutar de las tradiciones locales con otro tipo de turismo, el religioso.

Y es que Tegucigalpa se convirtió desde el año 2000 en un destino ideal para los creyentes de la fe católica, otro epicentro del turismo religioso, al igual que Comayagua y Santa Rosa de Copán, y que este año espera convocar a unos 70 mil visitantes. Las celebraciones religiosas iniciaron con el Viernes de Dolores y prosiguen mañana con la procesión de Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Mayor y que rememora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.

Iglesia y Alcaldía, un dúo dinámico

La Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Iglesia Católica han hecho posible que el casco histórico se transforme en un espacio para fortalecer el cristianismo y rescatar las tradiciones.

La iniciativa se remonta a 1994, cuando Ana María Durón y Juan Manuel Posse (QEPD), integrante de la directiva y exdirector de la Fundación para el Museo del Hombre Hondureño, respectivamente, impulsaron el proyecto “Reencuentro con la tradición”.

“Fueron ellos los que comenzaron con la elaboración de las coloridas alfombras de aserrín”, dice Ani Zacapa, gerente de Turismo de la AMDC. En la actualidad, la Gerencia junto con la administración del alcalde Nasry “Tito” Asfura unifican esfuerzos para innovar en labores que logren atraer a más capitalinos a las calles en esta semana de devoción.

“Para el caso, en los últimos cinco años se ha programado un Festival Gastronómico, que se realiza el Viernes Santo; en esta edición tendremos food trucks en la Plaza Central, contaremos con el apoyo de empresarios que estarán ofreciendo exquisita gastronomía hondureña”, señala Ani Zacapa.

El Santo Vía Crucis es uno de los actos que mueven a miles de fieles el Viernes Santo.

Y para los amantes del arte, ese mismo día podrán apreciar una exposición de arte religioso con esculturas de artistas locales, que también se instalará en el Parque Central.

“Para nosotros es gratificante saber que desde que manejamos junto a la Alcaldía esta fiesta religiosa, hemos logrado sacar al capitalino a la calle, había mucho temor y otras razones por las que los pobladores no disfrutaban de actividades fuera de casa. Sin embargo, hay familias que incluso viajan los días previos al Jueves y Viernes Santo para no perderse las procesiones”, explica la gerente de Turismo.

Por otro lado, las tradiciones durante la Semana Mayor no solo se viven con fervor en el entorno capitalino, en cada municipio del país la comunidad religiosa participa de la vida de la fe con diversas actividades.

En Comayagua, por ejemplo, se mantiene una tradición religiosa bastante fuerte. A diferencia de Tegucigalpa, donde la elaboración de las alfombras corre por cuenta de la Alcaldía junto con el CAC-UNAH y voluntarios de pastorales juveniles de las iglesias, en Comayagua son las familias quienes se encargan de elaborarlas.

“La Gerencia de Turismo mantiene una estrecha relación no solo con Comayagua, sino también con otras comunidades, nosotros hacemos donativos de aserrín para que esta tradición florezca en nuevos espacios”, destaca Zacapa.

Las alfombras elaboradas de aserrín son uno de los principales atractivos.





Significado

El padre Juan Ángel López, párroco de la iglesia Santo Domingo Savio de la colonia Satélite, con 22 años al servicio de Cristo, considera que anualmente más personas toman conciencia de que vivimos en tiempos privilegiados.

“Más allá de un tiempo de descanso, es un tiempo para Dios y muchos hermanos lo entienden así, además, es una manera de evangelizar, de hacer un llamado a propios y extraños para que vuelvan a lo esencial, para que no desaparezcan los valores que nos unen y que deberían sostener nuestra sociedad, si pretendemos ser un pueblo según el corazón de Dios”.

“En esta semana no se debe olvidar que el que cuelga de la cruz ha dado la vida por nosotros, nos ama como somos y no quiere que nos quedemos como estamos, su muerte es redentora, su sangre nos ha devuelto la vida. Pero sobre todo, el tema no es que Cristo murió, sino que resucitó”, explica el párroco. Además, agrega que en una sociedad como la nuestra, tan cargada de elementos de muerte, se debe predicar que Cristo murió para que tengamos vida.

En conclusión, la Semana Santa conmemora el acontecimiento más importante de nuestra fe, de nuestra historia humana: la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

“Por lo tanto, la actitud de esta celebración anual debería ser de gratitud por el misterio de nuestra salvación y al mismo tiempo con una actitud, digámoslo, de examen de conciencia, dado que al confrontar nuestra vida con el proyecto de Dios descubrimos que no hemos sabido corresponder a tanto amor”, apuntó el padre Juan Ángel.



