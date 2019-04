Real Madrid obtiene fondos para remodelación del Bernabéu 

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid obtuvo fondos por 575 millones de euros (649,5 millones de dólares) para costear la remodelación de su estadio Santiago Bernabéu.



“Esta financiación supone el paso definitivo para poner en marcha una auténtica innovación arquitectónica en nuestro estadio, en el corazón de Madrid, que además mejorará el entorno urbano”, informó el club el viernes a través de un comunicado.



El Madrid subrayó que el préstamo a un plazo de 30 años implica que deberá pagar una deuda anual de 29,5 millones de euros de 2023 a 2049.



“El Real Madrid ha cerrado esta operación sin tener que aportar ningún tipo de garantía hipotecaria o limitación financiera sobre la gestión o el endeudamiento del Club, para que pueda desarrollar su normal actividad sin verse afectado por el pago de las obras”, aseveró el club, ganador de 13 copas europeas, en el comunicado.

El financiamiento fue estructurado por J.P Morgan y Bank of America Merrill Lynch con la colaboración de Banco Santander y Societe Generale, según el conjunto merengue.

El Madrid había anunciado el proyecto la semana pasada. El estadio, inaugurado hace 72 años, tendrá un techo retráctil y un remozamiento de la fachada para modernizar su aspecto.



Además, el renovado Bernabéu tendrá una pantalla de video de 360 grados y una nueva sección de gradas, aunque se espera que la capacidad se mantenga en 80,000 personas.



El recinto “va a convertirse en un gran icono vanguardista y universal, referencia del siglo XXI, más moderno, más confortable, más seguro y diseñado para el entretenimiento, con tiendas de vanguardia y con la tecnología más avanzada. Será el gran estadio digital del futuro”, detalló el club el viernes.



La reconstrucción durará tres o cuatro años. El club aseguró que las obras no afectarán la programación de partidos, toda vez que la mayoría de los trabajos se realizarán durante el receso de verano.



“Con esta reforma se producirán nuevos ingresos que servirán, no sólo para financiar las obras, sino también para incrementar notablemente los ingresos recurrentes que permitan mantener el liderazgo deportivo y económico del Club en las próximas décadas", se afirmó en el comunicado.



El rival del Madrid, Barcelona, ha comenzado también un proyecto de renovación del Camp Nou, que tendrá un techo nuevo y aumentará su capacidad.



El Atlético de Madrid inauguró su flamante Wanda Metropolitano en 2017.