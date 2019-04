¿Qué ha pasado con Psy tras su éxito con Gangnam Style?

SEÚL, COREA DEL SUR.- El sencillo Gangnam Style marcó un antes y un después en la vida de Park Jae Sang, conocido como Psy. “Después del Gangnam Style yo era feliz. Pero, a veces, no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente", dijo el artista en una entrevista para un medio de comunicación.

El Gangnam Style le dio al rapero surcoreano Psy la oportunidad de ser reconocido mundialmente. El video batió récord mundial y se convirtió en el más visto de la plataforma Youtube en el 2012, tras su lanzamiento el 15 de julio de ese mismo año.

A pesar del inminente éxito mundial que alcanzó el músico con esta canción, por sus divertidas coreografías y particulares ritmos, hoy Psy ha pasado al olvido.

El intérprete del Gangnam Style a lo largo de estos seis años se ha refugiado en la bebida para no sufrir el estrés que le provoca la fama, según reconoció él mismo al diario Sunday Times.

En el 2014 el cantante coreano contó sus problemas con el acoholismo, y en esa ocasión confesó, "Yo sabía que no era un artista como Adele, que no podía crear más de cinco éxitos en un solo año”.

Además, el cantante anuncio públicamente su problema con el alcohol. "Si estoy feliz, bebo, si estoy triste, bebo.Si está lloviendo, bebo, si hay sol, bebo. Si hace calor, bebo, si hace frío, bebo", declaró el cantante.

Después del popular tema Gangnam Style, lanzó otros discos como Chiljip Psy-da, que se posiciona en el sexto puesto de las listas coreanas. En 2013 mostró su sencillo Gentleman, pero su fama no era la misma que antes.

También, interpretó una canción que atacaba la guerra de Irak y Estados Unidos, hecho que afectó su imagen en el país norteamericano y el 30 de noviembre de 2015, lanzó su más reciente sencillo titulado Daddy.