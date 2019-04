Mariah Carey recibirá premio en los Billboard 2019  

Carey tiene 18 éxitos No. 1, inlcuidos 'Vision of Love', ''Hero', ''Honey' y 'We Belong Together'. AP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -Ninguna artista tiene más éxitos No. 1 en la lista Hot 100 de Billboard que Mariah Carey, así que es lógico que reciba el Premio Ícono en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música 2019.



NBC y Dick Clark Productions anunciaron que la superestrella ganadora del Grammy también actuará en la gala del 1ro de mayo en Las Vegas.



Carey tiene 18 éxitos No. 1, inlcuidos "Vision of Love", ''Hero", ''Honey" y "We Belong Together".



Su dueto con Boyz II Men "One Sweet Days”, lanzado en 1995, encabezó durante 16 semanas la lista Hot 100, convirtiéndose en la canción con más tiempo en el No. 1. Sólo “Despacito” de Luis Fonsi igualó la hazaña en el 2017.



Kelly Clarkson será la anfitriona de los Premios Billboard, que contará con las actuaciones de Panic! at the Disco, Sam Smith y Normani, entre otros astros. Cardi B lidera este año la lista de nominados con 21 menciones.

Le puede interesar: Personaje de Jeffrey Tambor en 'Transparent' es eliminado