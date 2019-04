Muere niña de ocho años al recibir un disparo en su abdomen

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una menor de ocho años de edad falleció la noche del jueves de un disparo en su abdomen en un confuso hecho que se registró en la colonia Campo Cielo de Comayagüela, capital de Honduras.



La niña, quien responde al nombre de Keren Yulieth Cerrato Mendoza, murió en el interior de un taxi donde presuntamente recibió el impacto de bala.



De acuerdo con las informaciones, la menor regresa a su casa junto a su madre en el vehículo, luego de comprar sus regalos para la preparación de su cumpleaños número nueve.

Lea también: Mamá de Karla Ramírez: 'Le hablaré a ella todos los días de ti'



Sin embargo, en un intento de asalto que se produjo en la zona, hubo una balacera y uno de los disparos hirió de gravedad a la menor de edad.



No obstante, otra versión establece que el padre de Cerrato Mendoza, quien es un presunto ex privado de libertad, había amenazado a la madre de la pequeña de que no quería ver a la niña con el padrastro, por lo que las investigaciones también se inclinan para ese lado.



Aún, ninguna de estas informaciones ha sido confirmadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por lo que habrá que esperar que se establezcan las causas por parte de los entes autorizados.



La menor fue llevada a la Morgue de la capital de Honduras, donde fue entregada a sus familiares, quienes tras el valatorio le darán cristiana sepultura.

Lea también: Restos de placenta tenía joven madre que murió en el IHSS