Carta de Obama es leída en homenaje a Nipsey Hussle

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El servicio público de Nipsey Hussle comenzó con canciones de su último álbum nominado al Grammy, "Victory Lap", mientras familiares, amigos y otras 21,000 personas llenaban el Staples Center para honrar la vida y legado del rapero.



"Todo el mundo a levantar las manos", dijo el DJ mientras sonaba una de las canciones de Hussle. "Esto es una celebración".



De hecho su madre, vestida toda de blanco, bailó en el pasillo en honor a su hijo mientras la cantante de R&B Marsha Ambrosius interpretaba "Fly Like a Bird" de Mariah Carey luchando por contener las lágrimas. "Esto es para Nipsey", dijo Ambrosius antes de empezar.

Un collage de fotos del rapero de la infancia a la adultez, en las que aparecía con familiares y con su prometida, la actriz Lauren London, se exhibió con la canción "My Way" de Frank Sinatra como fondo. Anthony Hamilton invocó un espíritu de iglesia mientras cantaba en honor a Hussle.



Y la bloguera Karen Civil leyó una carta enviada por el expresidente estadounidense Barack Obama.



"Nunca conocí a Nipsey, pero he oído su música por medio de mis hijas, y tras su deceso tuve la oportunidad de conocer más sobre su transformación y su trabajo comunitario. Mientras la mayoría de la gente mira el barrio de Crenshaw donde él creció y ve sólo pandillas, balas y desesperación, Nipsey veía potencial. Él veía esperanza. Él veía una comunidad que aún con sus defectos le enseñó a seguir siempre adelante. Él eligió invertir en esa comunidad en lugar de ignorarla", dijo Obama en su carta.



"Le dio a los jóvenes un ejemplo a seguir y es un legado digno de celebración. Espero que su memoria inspire más trabajo bueno en Crenshaw y comunidades como ésta. Michelle y yo les enviamos nuestras condolencias a Lauren, Emani, Kross y toda su familia y a todos aquellos que quisieron a Nipsey".



Hussle fue asesinado el mes pasado frente a la tienda que trató de usar para empoderar a su barrio. La mayoría de los que llegaron al servicio memorial el jueves eran adultos jóvenes, pero había desde niños hasta ancianos.



El homenaje era transmitido en vivo por BET y la página de Facebook de BET News, entre otros medios.

