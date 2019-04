EEH anuncia la suspensión de energía eléctrica el viernes 12 de abril de 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión de la electricidad para el viernes 12 de abril de 2019 en varios sectores del territorio nacional.



El consorcio justificó que los cortes se deben a los trabajos de mantenimiento que sus cuadrillas realizarán en los barrios, aldeas y colonias donde no contarán con el servicio desde horas de la mañana.



Alianza, Valle (8:00 AM a 4:00 PM)

El Cubulero

La Puerta Nacional

La Sonora

El Trasmayo

Los Amates

Islas San Carlos

El Aceituno

Alianza

Barrio Mongolla

Barrio Las Delicias

Barrio Arriba

Barrio Abajo

Barrio El Cementerio

Barrio El Centro

Aldea San Pedro

Calero

Calicanto



Santa Rita, Copán (9:00 AM a 3:00 PM)

Casco Urbano de Santa Rita

Aldeas Buena Vista

Aldeas Campamento

Aldeas El Jaral

Aldeas El Mirador



Copán Ruinas, Copán (9:00 AM a 3:00 PM)

Casco Urbano De Copan Ruinas

Aldea Sesesmiles

Aldea La Santa Rita de Copán

Aldea Copán Delicias

Aldea El Cisne

Aldea La Zona

Aldea Las Flores

Aldea Agua Buena

Aldea Colon Jubuco

Aldea Monte Buinas

Aldea Cabañas de Copán

Aldea Los Negros

Aldea Montecristo

Aldea Salitron

Aldea El Quebracho

Aldea Plan del Danto

Hacienda Grande

El Cordoncillo

Llanetillos

El Cedral

Jubucon

La Encarnación de San Lucas

Aldea Unión Cedral

Aldea San Rafael

Aldea El Ocotepeque

San Fernando Corralito

La Estanzuela

Aldea Porvenir

Aldea Barbasqueadero

Aldea Nueva Armenia



Ocotepeque, Ocotepeque (9:00 AM a 3:00 PM)

Santa Rosita

Carrizalon

Carrizalito

Los Amates

Agua Caliente

San Antonio

El Triunfo

Río Blanco

El Caobal

La Vegona

Castanales

Nueva Virginia

Agua Fría

Agua Sucia



El Progreso, Yoro (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Marvin Reyes

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Colonia Aurora

Leche Sula

El Compadre

Arroz San Miguel

Residencial La Rubí

Colonia El Porvenir

Restaurante Jyr, Agap

Restaurante La Cabaña

Rastro Municipal

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Colonia Nuñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1,2 Y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea Brisas del Norte.