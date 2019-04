Karol G reacciona a la guerra entre Ivy Queen y Anuel AA: "Yo no estoy buscando un título"

BOGOTÁ, COLOMBIA.-Karol G "calmó las aguas" al reaccionar a toda la polémica que originó la tiradera entre su novio Anuel AA y "La Caballota", Ivy Queen, después de que su prometido dijera que "una mujer que no pega hace siete años no puede ser la reina del reggaetón".

La colombiana publicó un video en su perfil de Instagram en el que resumió que jamás le han interesado los elogios y los títulos.: "A todas las mujeres les he demostrado mi respeto y mi apoyo en redes sociales, entrevistas. He tenido el honor de decirles en persona cuánto admiro sus trayectorias, pero todas somos merecedoras de lo que tenemos porque a ninguna nos han regalado nada y nos ha costado mucho. Esto es una corona, esto no existe. Yo no estoy buscando un título, yo estoy buscando el éxito de mi carrera como creo que todo el mundo está haciendo todos los días".

Sobre el término "reina" que usó Anuel AA para referirse a ella, Karol G sencillamente agradeció a su pareja por amarla tanto. "A mi novio gracias porque sé lo que quisiste decir. Soy tu reina, me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas", le dijo.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a todos sus fans: "todos ustedes vayan a hacer lo que les gusta", recomendó.