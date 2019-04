Georgina Hernández de Diez TV: "Es vergonzosa la participación de los deportistas en política"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los programas deportivos en Honduras han comenzado a tener una evolución, pues los conocimientos en el amplio mundo de los deportes no son exclusivos de los hombres.



Uno de los rostros femeninos que se abre paso en Honduras es Georgina Hernández de Diez TV, quien se sometió al reto de Calculadora Deportiva para poner a prueba sus conocimientos en deportes.



Su incursión en el periodismo deportivo fue algo que ni ella misma se esperaba, ya que su plan inicial era formarse solo como mercadóloga, pero un día, a través de una entrevista, descubrieron su talento frente a las cámaras.



"Es bien graciosa la historia, por ahí me hicieron una entrevista y rápidamente me descubrieron la facilidad para hablar y mi interés por los deportes. Tras ese hecho me invitaron a participar en un proyecto con Dani Turcios, llamado “Se movió la pelota", relató.





El proyecto solo duró tres semanas, ya que go tv había puesto la mirada en una chica que manejara muy bien los temas deportivos.



"Lo que más me llamó la atención en Diez fue que íbamos a estar dos chicas, pues no comparto que una mujer solo esté de adorno". Así, Georgina se puso un estándar alto, el cual ha sabido responder en más de un año como conductora del programa deportivo.

Georgina se define como una mujer directa. "Cuando emito una opinión soy directa, no tengo que dar muchas vueltas, soy así cuando tengo que decir las cosas".



Georgina es una jugadora versátil que puede jugar en diferentes áreas: El periodismo su trabajo, la mercadotecnia su profesión y la licenciatura en química y farmacia su próxima conquista académica, a lo que se suma dos maestrías en su hoja de vida. Sin mencionar que hace algunos años también imparte clases en una universidad privada de Honduras.



Los deportes no separan a Georgina de la situación del país, y por eso sueña que en Honduras "los analfabetas políticos sean cada vez menos, porque mientras más nos alejamos los que no queremos saber de política, más queda en manos de los mismos sucios de siempre".





Fiel a su estilo directo, tampoco se guardó las críticas sobre la incursión de estrellas del deporte en el proselitismo político: "La participación de los deportistas en política es vergonzosa".



Sin mucho tiempo para tener un novio o alguien que comparta su insaciable deseo de seguir aprendiendo en las aulas de clases, Georgina Hernández se ha convertido en una de las mujeres que está rompiendo el esquema de los programas deportivos en Honduras.

