Fabián Coito: "Ahora comienza la planificación que incluye nuestra preparación"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Conocidos sus rivales en la Copa Oro 2019, el entrenador de la Selección Nacional, Fabián Coito, arribó la tarde de este jueves a la capital luego de presenciar el sorteo de Concacaf.



En su estadía en Estados Unidos, el uruguayo aprovechó para visitar a los cuatros seleccionados que juegan para el Houston Dynamo de la MLS. También, aclaró que no habló con el centrocampista Roger Espinoza que figura en el Kansas City del mismo certamen.



Entre tanto, consideró que jugar con Brasil sería un partido importante previo a encarar el máximo torneo de selecciones del área que comenzará en junio.



Ya conoció a los rivales de Copa Oro, ¿ahora cómo será la preparación para el torneo?

Ya está dado el primer paso que era conocer los rivales. Ahora comienza la planificación que incluye la preparación nuestra.



¿Choca ser cabeza de grupo y tener que visitar Jamaica?

Sí, pero estaba el campeonato así y es así como lo debemos planificar y preparar.



¿Qué opina de los rivales?

Es un grupo parejo, cada uno con distintas etapas de armado de su selección y de resultados inciertos, pero es lo lindo, estar en un grupo competitivo nos viene bien para la formación de nuestro equipo.



¿Dentro de la preparación hay partidos amistosos?

Hay fecha FIFA, aparentemente el partido con Brasil estaría cerca de confirmarse y es lo que tendríamos previo a la Copa Oro.



¿No está confirmado todavía?

Eso está en manos de la parte administrativa, está muy cerca de confirmarse.

De la visita al Houston Dynamo, ¿logró acuerdo para que los presten antes?

No fuimos a buscar eso, dependemos del torneo, pero la Fecha FIFA comienza el 3 y difícilmente los tengamos antes porque después estarán bastante tiempo en Copa Oro. Pero fue bueno hablar con el entrenador del Dynamo y los futbolistas tener nuevamente contacto.



¿Este formato de Copa Oro hasta qué punto será beneficioso porque se viaja al Caribe?

Obliga a un desplazamiento más, puntualmente solo nosotros porque los demás van a Estados Unidos y Costa Rica juega en su casa. Pero en este momento nos tocó, seguramente en el futuro será otra selección. Está dado el calendario y de acuerdo a ello hay que prepararlo, no conviene perder tiempo en cosas que no tendrán un cambio.



¿Es desventaja jugar contra Jamaica en Kingston siendo Honduras cabeza de grupo?

Es lo que hablábamos recién, por supuesto es una desventaja deportiva.



¿Tiene los hombres idóneos para esta Copa Oro?

Es lo que vamos a buscar y parte de eso es la planificación.



¿Tiene planificado visitar los jugadores de Europa?

Esta visita a Houston se dio por dos razones: una que va a ser sede del segundo partido, otra porque hay futbolistas en esa ciudad y ya estábamos en Estados Unidos. En caso de verlo conveniente (visitarlos), por qué no. Pero ahora comenzamos a trabajar la Sub-23 y es importante estar acá entrenando.



¿Lo ilusiona enfrentar a Brasil en una fecha FIFA?

El juego con Brasil lo tomo como preparación para Copa Oro. Es un rival muy duro, exigente y de buen nivel, pero no nos debe alterar cual es el objetivo que es la preparación para el torneo.



¿Paraguay sería rival de Honduras?

No lo sé, he escuchado tantos rivales, pero nadie me ha confirmado nada de Paraguay.



¿Cuándo inicia el próximo microciclo?

Empezamos con Sub-23 el lunes 13 de mayo y para la Fecha FIFA volver a tener contacto con los futbolistas de la selección nacional.



¿Qué tan cierto es que habló con Roger Espinoza?

No he hablado con Roger en los últimos días.



¿Dónde será el microciclo de la Sub-23?

Será en San Pedro Sula.



¿Qué objetivo se marca en Copa Oro y es momento prudente para traer jugadores que militen en Europa?

Todos los partidos son posibilidad para ver jugadores que justifiquen su citación . La expectativa en Copa Oro es que nos sirva para una buena preparación para el equipo. Como cualquier equipo el objetivo es ganar para llegar lo más arriba posible.



¿Qué arreglos ha pedido para el Olímpico?

Corresponde a Fenafuth, hemos hablado vestuarios, cancha, gimnasio y ese tipo de cosas.



Previo a Jamaica, ¿se concentraría en Estados Unidos?

No está definido. Es la planificación que comenzamos a hacer a partir del lunes.



¿Cuál fue el objetivo de la visita al Houston?

Tener contacto con los futbolistas, con el técnico de un número importante de jugadores de la Selección, fue productiva, hablamos de lo que ha pasado, lo que tenemos por delante.



¿Qué habló con Boniek García?

Por primera vez conversé con él. ¿Qué me dijo? Queda entre él y yo. Está siempre a disposición.