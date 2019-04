Horarios de la programación de Semana Santa 2019 en la Catedral y Basílica de Suyapa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Iglesia Católica anunció este jueves los horarios de su programación para la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo durante Semana Santa 2019.

Tanto la parroquia de San Miguel Arcángel, es decir la Catedral de Tegucigalpa, como la Basílica de Suyapa tendrán actividades para los hondureños que prefieran pasar una Semana Mayor con fervor religioso.

Estos son los horarios:

Viernes de Dolores

5:30 pm Vía Crucis Parroquial desde Iglesia Catedral hasta Iglesia el Calvario (Parque Herrera).



Domingo de Ramos

7:00 am Procesión de Ramos, saliendo desde la Iglesia el Calvario (Parque Herrera) hacia el atrio de Catedral Metropolitana.

8:00 am Bendición de Ramos y Solemne Misa de Ramos en el atrio de Catedral Metropolitana.

9:00 am Bendición de Ramos (Parque Valle) y Solemne Misa en la Iglesia San Francisco.

9:30 am Bendición de Ramos y Solemne Misa en la Catedral.

11:00 am Bendición de Ramos y Solemne Misa en la Catedral.

11:30 am Bendición de Ramos y Procesión del Camino Neo Catecumenal, desde el Correo Nacional hasta Iglesia La Merced.

12:00 m Solemne Misa en Iglesia La Merced.

4:00 pm Bendición de Ramos y Solemne Misa en la Catedral.

3:45 pm Procesión de Ramos (desde antiguo parque San Cayetano) hasta Templo de San Cayetano.

4:00 pm Bendición de Ramos y Solemne Misa en San Cayetano.



Lunes Santo

3:00 pm Confesiones en Catedral.

5:30 pm Viacrucis Juvenil en Catedral.



Martes Santo

“Señor Jesús, rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio”

3:00 pm Confesiones en Catedral.

5:30 pm Procesión del Señor de la Humildad (Centro Histórico).



Miércoles Santo

3:00 pm Actividad Infantil en Iglesia Catedral.

7:00 pm Recital de Música Sacra en Iglesia San Francisco.



Jueves Santo

4:00 pm Misa Vespertina, Conmemoración de la Institución de la Eucaristía, el Sacerdocio y Mandamiento del Amor, en San Cayetano y La Merced.

Reserva de Jesús Eucaristía en el Monumento.

5:00 pm Misa Vespertina, Conmemoración de la Institución de la Eucaristía, el Sacerdocio y Mandamiento del Amor, en la Iglesia San Francisco.

Reserva de Jesús Eucaristía en el Monumento.

6:00 pm Misa Conmemorativa de la Institución de la Eucaristía, el Sacerdocio y Mandamiento del Amor, en la Iglesia Catedral.

Reserva de Jesús Eucaristía en el Monumento.

6:00 pm a 10:00 pm Visita de Altares Eucarísticos y visita del Huerto en Catedral.

10:00 pm Procesión del Prendimiento, en silencio.

Desde Catedral a Iglesia San Francisco.



Viernes Santo

9:00 am Santo Vía crucis, desde la Iglesia San Francisco hasta la Iglesia El Calvario (Parque Herrera).

12:00 m Actos conmemorativos de la crucifixión del Señor en la Catedral.

2:00 pm Sermón de “Las Siete Palabras” en la Catedral.

3:00 pm Actos Litúrgicos conmemorativos a la Pasión Redentora del Señor Jesús, en la Catedral.

4:00 pm Traslado de la Imagen de la Virgen Dolorosa de la Iglesia San Francisco a la Catedral para el Santo Entierro y Andas procesionales.

5:00 pm Procesión del Santo Entierro.

10:00 pm Procesión de la “Virgen de la Soledad”, desde la Iglesia El Calvario (Parque Herrera) hasta la Iglesia San Francisco.



Sábado Santo

“Jesucristo pasó de la muerte a la vida”

4:00 pm“Rosario de la Soledad” en la Iglesia San Francisco.

7:00 pm Solemne Vigilia Pascual en la Catedral.

7:00 pm Solemne Vigilia Pascual en Iglesia San Cayetano

9:30 pm Solemne Vigilia Pascual en Iglesia La Merced.



Domingo de Resurrección

5:30 am Procesión del “Encuentro con el Resucitado” (carreritas de San Juan).

6:30 am Misa Solemne del “Domingo de Resurrección”.

8:00 am Misa en la Catedral.

9:00 am Misa en Iglesia San Francisco.

9:30 am Misa en la Catedral.

11:00 am Misa en la Catedral.

12:00 m Misa en la Iglesia La Merced.

4:00 pm Misa en la Catedral y San Cayetano



Basílica de Suyapa



Domingo de Ramos

7:00 am Eucaristía con bendición de ramos en la Ermita

08:00 am Eucaristía con bendición de ramos en la Basílica

08:30 am Bendición y procesión de ramos desde las cruces (Aldea Suyapa) hasta la Basílica

09:30 am Eucaristía en la Basílica

10:00 am Eucaristía con bendición de ramos en la Ermita

11:00 am Eucaristía con bendición de ramos Basílica

12:00 m Eucaristía con bendición de ramos en la Ermita

03:00 pm Coronilla de la misericordia y Eucaristía con bendición de ramos en la Basílica

04:00 pm Eucaristía con bendición de ramos en la Ermita

04:30 pm Eucaristía con bendición de ramos en la Basílica

06:00 pm Eucaristía con bendición de ramos en la Basílica



Lunes Santo

07:00 am Eucaristía en la Basílica

08:00 am – 12:00 pm JORNADA DE CONFESIONES

09:00 am Viacrucis con niños alrededor de la Basílica (Sor Emy)

02:00 pm – 5:00 pm JORNADA DE CONFESIONES

04:00 pm Eucaristía en la Basílica

05:00 pm Eucaristía en la Ermita



Martes Santo

07:00 am Eucaristía en la Basílica

08:00 am – 12:00 pm JORNADA DE CONFESIONES

02:00 pm – 05:00 pm JORNADA DE CONFESIONES

04:00 pm Eucaristía en la Basílica

05:00 pm – Eucaristía en la Ermita

06:00 pm – Película sobre la misión (se proyectará en el Salón Parroquial)



Miércoles Santo

07:00 am Eucaristía en la Basílica

08:00 am – 12:00 pm JORNADA DE CONFESIONES

02:00 pm – 05:00 pm JORNADA DE CONFESIONES

02:00 pm Viacrucis con Jóvenes

12:00 pm Concierto Musical “Las 7 palabras de Jesucristo”. En la Ermita

04:00 pm Eucaristía en la Basílica

05:00 pm Eucaristía en la Ermita

06:00 pm Obra de Teatro el Mártir del Gólgota (Gimnasio Parroquial.)



Jueves Santo

09:00 am Misa Crismal en la Basílica

10:00 am – 10 pm Visitas al huerto en Ermita

05:00 pm Misa de la cena del Señor y Lavatorio de pies en la Ermita

06:00 pm – 10:00 pm Visitas al monumento Ermita

06:00 pm Misa de la cena del Señor y Lavatorio de pies en la Basílica

07:00 pm – 10:00 pm Visitas al monumento Basílica

09:00 pm Procesión del silencio saliendo de la Ermita hacia el Calvario



Viernes Santo

08:00 am Santo Via-crucis sale del barrio la Cruz.

12:00 m Conmemoración de la crucifixión (Ermita)

02:00 pm Sermón de las 7 palabras (Ermita)

03:00 pm oficios Litúrgicos (Adoración de la Cruz y Santa Comunión) en la Basílica

04:30 pm Santo entierro saliendo de la Ermita

07:30 pm Procesión Virgen de los Dolores



Sábado Santo

04:00 pm Santo Rosario de la Soledad. Ermita

06:00 pm Bendición del fuego nuevo (Ermita) Procesión hasta la Basílica y Vigilia Pascual.

09:30 pm Ágape Pascual.



Domingo de Resurrección

05:30 am Carreritas de San Juan

07:00 am Eucaristía Ermita

08:00 am Eucaristía Basílica

09:00 am Charlas para Bautismo en la Ermita

09:30 am Eucaristía Basílica

10:00 am Eucaristía Con Bautismos Ermita

11:00 am Eucaristía Basílica

03:00 pm Eucaristía Basílica Y Coronilla De La Misericordia

04:00 pm Eucaristía Ermita

04:30 pm Eucaristía Basílica.

06:00 pm Eucaristía Basílica