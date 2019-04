Mario Beata sobre la goleada de Olimpia a Juticalpa: "Este resultado nos da tranquilidad"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El triunfo contundente del Olimpia 4-0 al Juticalpa la noche del miércoles y la combinación de resultados de otros rivales le da el conjunto merengue un liderato sin problemas.



El asistente técnico del León, Mario Beata, fue cauteloso a pesar de tener un triunfo sin problemas. "Era un partido difícil, donde había que propone, tratando de mantener el ritmo, control del juego y así fue el desarrollo. Creo que los jugadores entendiendo y pasamos los momentos difíciles", dijo.



A pesar de la victoria, el Olimpia piensa en mejorar de cara a lo que viene. "En pláticas con algunos de ellos hablamos que en partes del partido cedimos la pelota y es algo que no debe pasar. El rival juega y quiere buscar el arco nuestro, pero el equipo se organizó bien y se encontró con el balón. A causa de eso llegaron los goles".



De cara al duelo ante el Real España, en el León esperan poder llegar de manera más fina. "Nosotros vamos partido a partido. El juego más importante para nosotros era este y lo encararon de la manera que lo hicieron. Este resultado nos da tranquilidad, pero hay que corregir los errores que aún ganando suceden. Hay que encarar el clásico en San Pedro de la mejor manera, con las ideas más claras, las confianza intacta y la seguridad que el jugador no se conforma".



Tras los buenos resultados en los últimos partidos, la gente del Olimpia considera que podría ser el momento de darle oportunidad a otros futbolistas que no han tenido tanta participación.

"Por los hechos, las suspensiones y ahora el saldo negativo de Edwin Rodríguez, seguramente van a tener oportunidades algunos. Lo que nos da tranquilidad es que todos se entrenan bien para que cuando esa oportunidad les llegue la sepan aprovechar", finalizó.