Diego Costa no cumple expectativas en Atlético Madrid 

MADRID, ESPAÑA.- Diego Costa estaba tan furioso que fue difícil mantenerlo alejado del árbitro.



Sus compañeros trataron de contenerlo y hasta los jugadores del otro equipó intervinieron.

A Costa le sacaron tarjeta roja en el minute 28 del partido contra Barcelona el sábado en que Atlético Madrid perdió 2-0 y práctica quedó sin esperanzas de ganar en la Liga Española.



Además, le significó a Costa una suspensión por ocho partidos que probablemente lo dejará fuera de combate por el resto de la temporada.



La reacción iracunda era de esperarse de Costa, enérgico delantero que lo deja todo en la cancha.



Pero lo que no era de esperarse es su pobre desempeño en cuanto a goles desde que se reintegró al Atlético.



Costa no ha cumplido las expectativas tras su ansiado retorno al club en el que se distinguió en la década de 2010. Ha recibido más tarjetas y lesiones que goles.

El técnico del equipo, Diego Simeone, admitió que la cantidad de goles es inferior a lo que esperaban de Costa, pero expresó esperanzas de que seguirá contribuyendo al equipo.



Las expectativas eran altas cuando Atlético realizó ingentes esfuerzos para atraer a Costa del en el 2017, aun sabiendo que él no podría jugar por unos meses debido a que la FIFA le había prohibido registrar jugadores nuevos. En su estadía anterior con el Atlético entre 2012-14, Costa metió 56 goles, ayudando a la escuadra a ganar la Liga Española y la Copa del Rey, y a llegar a la final de la Liga de Campeones.



Actualmente Costa lleva solo 12 goles en 44 participaciones desde enero del 2018.

Tres de los goles de Costa fueron cruciales para el Atlético, llevándolo a una posición para conquistar dos títulos. Tuvo dos goles en el partido en que Atlético le ganó 4-2 al Real Madrid en la final de la Super Copa de la UEFA el año pasado, y anotó el tanto ganador sobre Arsenal en las semifinales de la Liga Europea la temporada pasada.



Simeone expresó que cada vez que Costa juega con el equipo hace cosas importantes y que no es casualidad que desde que regresó han ganado la Liga Europa y la Super Copa, y quedaron Segundo en la Liga Española.



Sin embargo los aportes de Costa han sido esporádicos y en parte su inconsistencia se debe a una serie de lesiones. Se ha perdido 30 partidos debido a una serie de problemas, incluyendo cirugía en un pie en diciembre que lo alejó de la cancha por más de dos meses.

Simeone dijo que una Buena pretemporada será clave para que Costa evite lesionarse, y para que la próxima temporada cumpla con su potencial.



También será importante que evite ser suspendido.



A Costa lo suspendieron por ocho partidos en el partido contra el Barcelona el sábado, supuestamente por insultar al árbitro Jesús Gil Manzano y sujetarle el brazo mientras se quejaba. Cuando el arquero de Atlético Jan Oblak alejó a Costa a la fuerza, tuvo que venir en defensa del Barcelona Gerard Pique a escoltarlo y llevárselo de la cancha.



El Atlético puede apelar la suspensión, pero si no prospera la temporada del jugador habrá acabado, pues al equipo le quedan sólo siete partidos en la Liga Española.



Costa recibió tarjeta roja en su segundo encuentro contra el Atlético tras regresar del Chelsea, y una de las 16 tarjetas amarillas que ha recibido desde que regresó le impidió participar en un encuentro con Juventus y el Atlético quedó eliminado.



Los problemas de Costa han suscitado rumores de un posible traslado, y hay versiones de que China ha ofrecido millones de dólares.