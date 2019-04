VIDEO: Ónice Flores confiesa que es bisexual durante entrevista   

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Ónice Flores, mejor conocida como “Campanita”, sigue estremeciendo las redes sociales con sus declaraciones.



En entrevista reciente con la periodista Jackie Redondo, para el programa “Al grano” de go tv, la bella presentadora dijo no tener ningún problema con aceptar su bisexualidad.



"Mi sexualidad no es algo que me avergüence, en realidad las fotografías no me avergüenzan, no le hago mal a nadie y no lo voy a negar, si tengo esa orientación sexual", confesó en la entrevista.

"No lo hice por juego, como las demás chicas por ser estar a la moda", aseguró.



Esto a raíz del reciente escándalo que protagonizó “Campanita”, en el cual se filtraron unas fotos íntimas en las que aparecía besándose con otras chicas.



La estrella de la TV acusó a su expareja Juan Salomón García de ser el responsable de hacer virales las controversiales fotografías.



De igual manera, Ónice lamentó, a través de una historia en su Instagram personal, que solo se le haya impuesto tres meses de trabajo comunitario a su exnovio, Juan Salomón, a quien denunció antes la autoridades competentes por maltrato físico, mientras fueron pareja.