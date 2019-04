MLS destaca en un documental la solidaridad de Alberth Elis en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alberth Elis, delantero estrella del Houston Dynamo de la MLS, se ha convertido en un ejemplo no solo en la cancha, el hondureño también tiene un lado muy humano y solidario.



Jillian Sakovits, periodista estadounidense, destacó mediante un documental en la cuenta oficial Major League Soccer, cómo ha sido la vida de Elis en Honduras, donde además compartió un donativo que hizo en su ciudad natal La Ceiba.



"El tiempo que estamos viviendo es muy importante para que un niño sepa usar una computadora", dijo Alberth Elis tras donar 20 computadoras y otros útiles escolares al centro educativo donde él estudio en su niñez.



José Willian España, maestro y entrenador de Alberth Elis en la infancia, comentó en el video que la situación actual del país es muy dura. "La verdad es complicada, aquí hay muchos muertos, muchos niños que están con problemas sociales; si embargo el espíritu de vida es maravilloso".



La motivación que tiene Alberh Elis la definió con la siguiente manera: "Es algo que yo me he puesto en ayudar, si tengo la posibilidad de ayudar en un país como el que estamos y no lo hacerlo, entonces para qué vivimos entonces".



Alberth Elis es uno de los delanteros estrellas del Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos, y sus días la liga nortemaericana podrían estar contados ya que varios equipos europeos han pretendido contratar al hondureño.