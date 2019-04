Manchester United a dar el primer golpe a Barcelona en Champions  

MADRID, ESPAÑA.- El Barcelona se enfrenta este miércoles a Manchester United en Old Trafford a la 1:00 de la tarde (hora hondureña) buscando una victoria que le encarrile la eliminatoria en la ida de cuartos de final de la Champions League, una fase que no ha logrado superar desde la temporada 2014-2015.



El equipo azulgrana no puede llegar en mejor momento a este duelo con la Liga en el bolsillo tras ganar al Atlético de Madrid 2-0 el fin de semana, dejándolo a 11 puntos por detrás en el certamen español.



Un triunfo con goles de sus dos principales artilleros: Luis Suárez y Leo Messi, que llegan en racha al encuentro contra el United.

Lea: Cristiano Ronaldo se recupera para visita de Juventus al Ajax en los cuartos de la Champions



Dupla goleadora

La pareja de atacantes acumulan 66 tantos en esta temporada en partidos oficiales, más de la mitad de los 121 que ha marcado el equipo azulgrana y encabezan la tabla de goleadores ligueros con el argentino en cabeza (33 goles) seguido por el uruguayo con 20.



Suárez, por su parte, se presenta en Mánchester con una nueva oportunidad para tratar de romper la maldición que parece perseguirle en Champions, en donde lleva tres años y medio sin marcar fuera del Camp Nou.



El partido contra el United se perfila como la mejor ocasión para tratar de romper con la racha negativa en un encuentro que Ernesto Valverde calificó de "clásico del fútbol europeo".



El técnico azulgrana ha recuperado en la convocatoria para este encuentro al extremo francés Ousmane Dembelé, quien superó su rotura muscular, aunque su presencia sigue siendo una incógnita. Enfrente estará un Manchester United con ganas de tomarse la revancha, tras haber visto como el Barça le vencía en dos finales de la Liga de Campeones en 2009 (2-0) y en 2011 (3-1), último enfrentamiento oficial entre estos dos gigantes.



Pero, el equipo inglés, sexto clasificado en su campeonato a 21 puntos del líder, el Liverpool, no llega en su mejor momento, luego de perder tres de sus últimos cuatro encuentros; el último el pasado martes frente al Wolverhampton en Liga (2-1).



El equipo inglés también cuenta con algunas dudas como los lesionados Ander Herrera y Marcus Rashford, que no jugaron en el encuentro contra el Wolverhampton, aunque delantero inglés apuntaría al choque con el Barcelona.



"Ha necesitado más tiempo de calentamiento. Participó al final del entrenamiento. Veremos mañana. Con un poco de suerte, estará listo", dijo Solskjaer ayer con respecto a Rashford. El entrenador del equipo inglés también se refirió a Herrera para afirmar que "es probablemente baja".



Posibles alineaciones

Manchester United: De Gea - Young, Jones, Smalling, Lindelof, Shaw - Matic, McTominay - Pogba - Rashford, Mata. Entrenador: Ole Solskjaer.



FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Arthur, Busquets - Messi, Luis Suárez, Coutinho. Entrenador: Ernesto Valverde.