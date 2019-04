¿Puede Woods ganar el Masters a los 43 años? 

AUGUSTA, ESTADOS UNIDOS.- Tiger Woods tuvo el green para él solo, a fin de practicar su putt, mientras una tormenta se aproximaba el lunes al Augusta National. Un puñado de espectadores permaneció cerca para mirar la forma en que el astro embocaba los tiros de unos cinco pies que siempre parecía acertar en su mejor momento.



Han pasado 14 años desde que ocurrió lo necesario para que Woods ganara por última vez el Masters. Y lo más sorprendente: han transcurrido 11 años desde la última vez que Woods conquistó un major.



Sus seguidores _y hay legiones de ellos_ esperan que la tendencia pueda revertirse esta semana, aunque sea por el optimismo que suele abundar antes del primer tiro de salida. El viejo Tiger no ha regresado, pero existe la idea de que le queda grandeza suficiente para ceñirse la chaqueta verde el domingo por la tarde.



Y entre los que creen en Woods figura él mismo.

Lea: Las águilas Azules se fueron de pesca a Puerto Cortés



“Sé que puedo jugar en este campo”, ha dicho. “He tenido cierto éxito acá”.



De hecho lo ha tenido. Cuenta con cuatro sacos verdes que llevan zurcido su nombre. Tan sólo eso bastaría para certificar a Woods como uno de los mejores golfistas de la historia, aunque está a dos de los conquistados por Jack Nicklaus.



Pero la situación actual no es la que Woods o alguien más hubiera esperado, después de que ganó sus primeros cuatro títulos aquí en apenas nueve años. El propio Nicklaus pronosticó que Woods obtendría 10 chaquetas verdes y pulverizaría su récord de 18 majors.



Woods no lo ha hecho, y hay varias razones, bien documentadas al paso de los años. Pero un triunfo en el Tour Championship el año pasado no sólo mostró que puede competir y ganar todavía en el máximo nivel, sino que infundió a Woods una confianza que requería con urgencia, de cara al primer major del año.



“Creo que ganar ahí me confirmó que puedo volver a triunfar”, indicó Woods. “Hay que hacerlo primero, para entender que es posible”.

Una nueva oportunidad para el golifsta de 43 años llegará en Augusta.



¿Puede lograrlo? Desde luego, porque a su edad conserva la calidad suficiente para competir.

¿Lo conseguirá? Bueno, hay una razón por la que ha dedicado mucho tiempo a la práctica de esos putts de cinco pies.