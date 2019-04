Las águilas Azules se fueron de pesca a Puerto Cortés

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Decididos a ganar en Puerto Cortés, así viajaron ayer los Azules de Motagua al norte del país. El plantel solo reporta la baja de Walter El Colocho Martínez, quien sigue padeciendo algunos malestares en el tobillo y no se ha recuperado.

“Walter se está recuperando, está mejor, pero lo importante es que lo tengamos para la etapa final del torneo”, dijo Diego Vazquez.“Vamos con los que están mejor y esperando hacer un gran partido contra Platense”.

De la salida de Carlos Martínez y el cambio en el banquillo platensista, Vazquez reveló que “es todo muy prematuro, pero prácticamente es lo mismo, no veo muchos cambios”.

Vazquez aseguró que el rendimiento de Motagua lo tiene muy satisfecho pese a que el Azul no ocupa los primeros dos puestos. “Bien, bastante bien, tenemos puntos en disputa y tenemos que ganar para seguir aspirando a los primeros lugares. Del primero estamos lejos, pero matemáticamente es alcanzable. Vamos paso a paso, nunca nos planteamos ir más allá del próximo partido que tenemos”.

La resaca del clásico

Diego volvió a abrir las heridas del clásico capitalino y se siente perjudicado por el arbitraje, es por eso que le envió un mensaje al asesor arbitral Pedro Rebollar... “Recuerdo hace dos clásicos una mano de Ever Alvarado cuando Roberto Moreira iba a hacer el gol y esa mano no fue intencional, ahora esta de Elvir sí. La falta de Henry Figueroa en la final ante Marathón era roja y la de Elmer Güity que casi le arranca la cabeza a Kevin López es amarilla. Le quiero pregunta a Rebollar si ¿eso no es roja? Pareciera que es karate. Que no se hagan los distraídos”.

Platense enfrenta este desafío con cierta urgencia ya que no puede relajarse porque corre el riesgo de salir de la zona de clasificación. Los Tiburones desean mantenerse entre los primeros seis o se quedarán fuera de la repesca.