Chelato Uclés sobre clásico Olimpia vs Motagua: "Tenemos que exigirles que jueguen, para eso se paga un boleto"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Lejos de agradar y seducir al aficionado, el clásico entre Olimpia y Motagua ha desatado críticas por la falta de gol que caracterizó el partido. El único entrenador hondureño en llevar a la H a un Mundial, Chelato Uclés, compartió con EL HERALDO los aspectos que marcaron el juego del domingo en el Estadio Nacional.



Aquí su entrevista íntegra:

"Ver los partidos entre Olimpia y Motagua es darnos cuenta que ninguno de los dos equipos quiere perder cada vez que se enfrentan, y eso está bien. El empate es un resultado que se puede aceptar, no es tan malo. Pero el problema de los clásicos capitalinos es que el porcentaje que se juega es muy mínimo, es más lucha.



El juego del domingo no fue la excepción. Al ver partidos así, la gente piensa y dice que esos partidos no tienen calidad de juego y que no tienen espíritu de competencia... lo vimos todos, la lucha se comió al juego, eso es algo que casi nunca cambia en estos partidos.



Lo que yo tenía previsto pasó. Ahora, uno puede pronosticar con un buen porcentaje de acierto lo que podría pasar en el siguiente partido entre Olimpia y Motagua. El fútbol puede ser: máximo juego y máxima lucha y aquí en Honduras, puntualmente con Olimpia y Motagua son partidos de mucha lucha y de muy poco juego, es por eso que el espectáculo se ve deslucido y opacado.



Estos jugadores de Olimpia y Motagua tienen una conducta de no jugar, de no ofrecer un buen partido; ellos buscan siempre la disputa física, siempre el contacto. Si ellos siguen con esa mentalidad, pues no tiene caso emocionarnos porque todos los demás partidos van a ser así.



No sé a qué juegan, en su lucha por contener al rival no ofrecen nada. Yo me pregunto: '¿tiene que ver la parte técnica en estos casos?' No me gustaría creer que las preparaciones antes de un clásico capitalino es para empatar, si eso es así, pues es una mediocridad completa.



Como aficionados al fútbol tenemos que exigirles que jueguen, que nos entretengan, para eso se paga un boleto. Esto se está convirtiendo en algo repetitivo y reiterativo. Es como ver una película que se ha visto unas cinco veces. Resulta que la afición se entretiene más, se queda atrapada viendo el espectáculo de las barras: la pólvora, las pancartas y los cánticos gustan más que ver el rectángulo de juego.



El verdadero clásico

Clásico tiene que ver con la calidad de antiguo de algo. Olimpia y Motagua es un derbi capitalino o un clásico capitalino; en todo caso el verdadero clásico sería Olimpia y Marathón por la antigüedad. Lo malo es que Marathón es un equipo intermitente, regular. Tiene buenos momentos, pero hace más malos".