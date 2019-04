Estados Unidos no puede negar “green card” con base en edad, según un juez   

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -Un juez federal de Nueva York ordenó que el gobierno del presidente Donald Trump deje de rechazar las solicitudes de residencia permanente a ciertos jóvenes inmigrantes a causa de su edad.



Un programa permite que los inmigrantes menores de 21 años que han salido de familias donde sufrían abuso soliciten un tutor designado por la corte y una tarjeta de residencia permanente o “green card”.



Sin embargo, el gobierno de Trump ha emitido denegaciones, alegando que algunos son muy grandes tras haber cumplido 18 años.

De interés: 10 cosas que no sabías del permiso de viaje para inmigrantes en EEUU



Los defensores de inmigrantes habían interpuesto una demanda. Y recientemente, el juez de distrito John Koeltl de Manhattan había fallado a su favor, diciendo que la política del gobierno quebrantaba la ley.



Su fallo del lunes dice que las autoridades de inmigración no pueden usar la política para rechazar casos pendientes, y que los casos que han sido denegados basándose únicamente en ella deben ser considerados nuevamente.



El Servicio de Ciudadanía e Inmigración señaló que evalúa la decisión y no hizo más comentarios al respecto.

Además: EEUU: 7 motivos por los que te niegan la visa de turista