Dos heridos dejó accidente entre camión y pickup en la carretera hacia Olancho  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Dos personas heridas fue el resultado de un accidente que se registró el mediodía de este martes en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia Olancho. El choque ocurrió específicamente en el kilómetro 21, en el sector conocido como cuesta de la India.



Una de las personas heridas fue identificada como Edith Maradiaga, quien se conducía en el vehículo tipo pick up color blanco.



La segunda persona herida, que aún no ha sido identificada, fue llevada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. El señor, de unos 40 años de edad, se conducía en un camión blanco que quedó a la orilla de la carretera.



De acuerdo con varios testigos del hecho, los vehículos impactaron a alta velocidad y de milagro no cayeron al abismo.

