Real de Minas sacó un punto de oro ante los Lobos UPNFM en Danlí

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ni la necesidad de puntos para salir de la zona del descenso, ni tratar de vencer por primera vez a los Lobos de la UPNFM fueron elementos suficientes para que Real de Minas obtuviera la victoria este martes en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí por la jornada 15 del torneo Clausura.



El equipo que comanda Raúl Cáceres simplemente no se encontró. En la segunda parte no aprovecharon la superioridad dentro del rectángulo de juego, tampoco aprovecharon un penal que les pudo dar el gol del triunfo, y también la falta de eficacia en ataque opacó las ocasiones de marcar en la portería de Celio Valladares.



La Jauría, por su parte, obtuvo jugando de visita un resultado favorable en sus aspiraciones de clasificar en una buena posición a la liguilla. Sin embargo, el conjunto de Salomón Názar no tuvo una idea principal dentro del campo deteriorado del estadio.



Con la paridad sin goles, los Árcangeles han llegado a 16 puntos y son séptimos en la tabla de colocaciones, mientras que los Universitarios sumaron 23 unidades y son quintos.

Así fue el minuto a minuto

⌚ 3:13 PM: ¡Bienvenidos a la transmisión!



⌚ 3:24 PM: Los equipos ya realizaron el calentamiento respectivo.



⌚ 3:28 PM: La cuarteta arbitral presidida por Óscar Moncada sale al campo del estadio Marcelo Tinoco.



⌚ MIN 1: ¡Inició el partido!



⌚ MIN 2: Tiro libre para Real de Minas. Inició con todo el equipo de Rául Cáceres.



⌚ MIN 3: Alineaciones Lobos UPNFM: Celio Valladares, Lesvin Medina, Jairo Róchez, Lázaro Yánez, Cristopher Urmeneta, Kilmar Peña, Michael Osorio, Victor Moncada, Ian Osorio, Samuel Elvir y Enrique Vázquez.



⌚ MIN 5: Alineación de Real de Minas: Archivald, Muñoz, Diego Rodríguez, José García, Edwin Cerrato, Kevin Maradiaga, Luis Guzmán, Alex Corrales, Óscar García, Ricardo Medina y Darwin Andino.



⌚ MIN 8: Real Minas busca anotar el primero en el partido con algunas jugadas en el área de los Lobos.



⌚ MIN 15: Victor Moncada de los Lobos intentó con un remate desde muy lejos. Sin problemas para Archivald.



⌚ MIN 18: Gran tapada de Celio Valladares que la mandó al tiro de esquina.



⌚ MIN 25: Real de Minas muy cerca de anotar tras un tiro libre. Valladares la mandó al tiro de esquina.



⌚ MIN 30: Cristopher Urmeneta recibe tarjeta amarilla.



⌚ MIN 32 : Sale Edwin Castro y entra Aldo Oviedo en Real de Minas.



⌚ MIN 34: Tarjeta amarilla para Aldo Oviedo, recién ingresado de los Lobos UPNFM.



⌚ MIN 39: Salomón Nazar adelantó a su equipo y ha llegado al área de Real de Minas en varias ocasiones.



⌚ MIN 41: Inmejorable ocasión para Real de Minas. Tiro de esquina.



⌚ MIN 42: Falta contra Cristopher Urmeneta. Tiro libre para Lobos que se desaprovechó.



⌚ MIN 45+1: ¡Fin del primer tiempo!



⌚ MIN 46: ¡Arrancó el complemento!



⌚ MIN 49: Victor Moncada probó al arquero Archivald. Muy seguro en su intervención.



⌚ MIN 53: ¡Penal para Real de Minas! Rembrand Flores es derribado en el área.



⌚ MIN 54: ¡Aldo Oviedo erró el penal! Celio Valladares se convirtió en el héroe de los Lobos. Sigue 0-0 entre Real de Minas y Lobos.



⌚ MIN 57: Jairo Róchez se la perdió para los Lobos. La pensó mucho frente al marco del Real de Minas.



⌚ MIN 58: Aldo Oviedo sacó un trallazo y Celio Valladares la controló sin ningún problema.



⌚ MIN 62: Sale Victor Moncada y entra Argeñal para los Lobos UPNFM.



⌚ MIN 66: Ricardo Medina abandona y entra Julián Galo para Real de Minas.



⌚ MIN 67: Archival sacó un remate de los estudiosos. gran lanzada. Tiro de esquina a favor de los Lobos.



⌚ MIN 71: Partidazo de Rembrand Flores, nadie lo puede parar por la banda.



⌚ MIN 74: Otra cara el segundo tiempo. Calientito en gol.



⌚ MIN 79: Real de Minas carece de contundencia. No pueden abrir la ruta del gol.



⌚ MIN 83: ¡Tarjeta roja para Aldo Oviedo! Pizotón sobre un jugador de los Lobos. Pésimo partido para el de Real de Minas que había ingresado para rescatar el partido además de fallar un penal.



⌚ MIN 84: Tarjeta amarilla para Medina de los Lobos UPNFM.



⌚ MIN 90: Tres minutos de descuento decretó Manuel Zelaya



⌚ MIN 90+1: Tarjeta amarilla para Lázaro Yánez de la UPNFM.



⌚ MIN 90+3: ¡Final del partido! Real de Minas sacó un punto de oro ante los Lobos UPNFM.



Gracias por su atención, los esperamos en una próxima transmisión.