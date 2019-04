Pedro Rebollar aprueba arbitraje de Melissa Pastrana: “Hizo bien al mostrar la amarilla”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Rebollar, asesor de la Comisión Nacional de Arbitraje, opinó sobre el accionar de Melissa Pastrana durante el clásico capitalino.



“Hicimos historia, pero no por querer, por darle el espacio a una mujer árbitra que se ha capacitado desde hace mucho y tiene un desempeño adecuado. Se ganó el nombramiento del clásico”, dijo el coordinador mexicano.



Además, agregó: “Hay tres situaciones importantes que comentar, primero el penal. Muchos comentaron que no debió pitarse porque el balón primero pega en la pierna de Omar Elvir y después en la mano, sin embargo el jugador -consciente o no- busca el balón con su mano y ese movimiento adicional no lo vio la no es el adecuado y hay que corregirlo”.





} Melissa Pastrana mostró tarjeta amarilla a Elmer Güity tras una jugada fuerte contra Omar Elvir. Foto: Jhony Magallanes| EL HERALDO





Rebollar siguió diciendo que “hay una acción de juego en la que le muestra amarilla al jugador Elmer Güity por levantarle la pierna a un rival, en el arbitraje de antaño esto era para roja, pero se modificó la percepción. El contacto fue en el pecho y la intensidad del impacto fue mediana. Si la intensidad hubiese sido alta habría sido para roja. Melissa hizo bien al mostrar amarilla”.



En general, “estamos muy complacidos con su trabajo arbitral, tuvo un gran temple y sacó adelante todo. Si Melissa sigue con un buen nivel sería candidata para un partido de semifinales o final”.