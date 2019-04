Viuda de joven acribillado junto a su madre en Cantarranas: "Él dijo que no la mataran y ahí le dispararon"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Cuando yo me acerqué ya no se movían. No sé cómo no nos dispararon a nosotros", es parte del desgarrador relato de la esposa de Gerson Nahún Pineda Ortiz, el joven de 20 años que fue acribillado junto a su madre Santos Valentina Palma (37) la madrugada de este martes en Cantarranas, Francisco Morazán.

La viuda dialogó con EL HERALDO mientras esperaba que le entregaran el cadáver de su pareja y suegra en la morgue capitalina.

Visiblemente afectada, con lágrimas que no podía detener y resbalaban por sus mejillas, explicó cómo se salvaron de milagro las menores que presenciaron el hecho violento. "Ella (refiriéndose a su suegra) metió la mano a una de ellas".

Además, agregó: "A él (Gerson) le dispararon cuando dijo que no le mataran a la mamá".

"Es un momento muy triste y difícil. Solo les dispararon", finalizó.

Los parientes de madre e hijo acribillados en Cantarranas esperan que les entreguen los cuerpos para darles cristiana sepultura. Foto Estalin Irías| EL HERALDO



Respuestas

Por su parte el esposo de Santos Valentina Palma (37) exigió la respuesta de las autoridades para esclarecer el doble crimen.

"Llamamos a las autoridades para que nos ayuden a investigar por qué mataron a mi pareja y a mi hijastro", urgió.

Y sobre el móvil del crimen aseguró que aún no hay pistas. "Somos unas personas luchadores, no sé porque vinieron a hacer esto a mi propia casa sin respetar a mis hijas".