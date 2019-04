Pelé regresa a Brasil tras salir de hospital en París

SAO PAULO, BRASIL.- Pelé regresó al martes a Brasil tras pasarse cinco días en un hospital en París con una infección urinaria.



El legendario ex futbolista de 78 años llegó a Sao Paulo poco después de las 6 am.



Los voceros de Pelé, Joe Fraga y Pepito Fornos, no dijeron si éste se va iría a casa o a un hospital brasileño.



Sentado en una silla de ruedas con su bolsa en el regazo, Pelé dijo que estaba agradecido por los hinchas que le desearon que mejorase.



Sus voceros dijeron el lunes que Pelé se había operado en Francia, pero no ofrecieron detalles.

Pele ha sido hospitalizado recientemente en los últimos cinco años para tratamientos de los riñones y la próstata.



