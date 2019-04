Muere el actor Seymour Cassel a los 84 años de edad

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- A los 84 años de edad falleció el actor estadounidense Seymour Cassel, conocido por haber sido un fiel colaborador de los cineastas John Cassavetes y Wes Anderson.



La noticia sobre su muerte fue revelada por su hijo Matt al medio especializado The Hollywood Reporter. De acuerdo con las informaciones, Cassel padecía Alzhéimer y murió ayer en Los Ángeles, Estados Unidos.



El actor también era conocido en el mundo de la música por haber inventado el mote de "Slash" para el guitarrista Saul Hudson, por su nombre original, del famoso grupo de rock Guns N' Roses.



Nominado al Oscar al mejor actor de reparto por "Faces" (1968), Cassel participó en esa y en otras cintas del aclamado director de culto John Cassavetes como "Shadows" (1959), "Too Late Blues" (1961) "Minnie and Moskowitz" (1971) o "The Killing of a Chinese Bookie" (1976).



Otro director que fichó de manera frecuente al actor fue el realizador Wes Anderson, uno de los nombres en mayúsculas del cine contemporáneo.