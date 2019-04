Multan a Diego Armando Maradona por comentarios políticos

El ex astro argentino Diego Maradona, izquierda, actual técnico de los Dorados de Sinaloa, dialoga con un miembro del cuerpo técnico del club al inicio del partido de los cuartos de final de la Copa MX ante los Pumas de la UNAM, en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El exastro argentino Diego Armando Maradona, que dirige a Dorados de Sinaloa de la segunda división, fue sancionado económicamente el lunes por la Federación Mexicana de Fútbol por los comentarios políticos que realizó la semana pasada a favor del presidente venezolano Nicolás Maduro.



Luego de abrir un expediente de investigación, la Comisión Disciplinaria resolvió sancionar al técnico argentino por infringir los artículos 7 y 11 del código de ética de la federación por los comentarios al final de un partido por la jornada 13 del Clausura mexicano.



El organismo no dio a conocer a cuánto asciende la multa.



"Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, porque los sheriffs del mundo que son los yanquis se creen que nos pueden llevar por delante; a nosotros no, a nosotros no nos compra ese tirano que tienen de presidente (Donald Trump)", afirmó Maradona en una rueda de prensa.



Los artículos 7 y 11 del reglamento prohíben a todos los afiliados a la Federación Mexicana realizar comentarios políticos o religiosos.



Maradona tuvo una relación de amistad con el ahora expresidente venezolano Hugo Chávez y también con Maduro, a quien apenas en enero pasado le había mandado un mensaje para felicitarlo luego de las elecciones en ese país.



"A pesar de los traidores y del imperialismo que quieren gobernar a Venezuela, su pueblo sigue eligiendo como su presidente a Nicolás Maduro", escribió Maradona en su cuenta de Instagram.



Maradona está en su segundo torneo con los Dorados, a los que llevó a la final en el Apertura del año pasado. Actualmente el equipo lucha por clasificar a la liguilla por el título del torneo Clausura.