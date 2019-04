Don Omar defiende a Ivy Queen tras pelea con Anuel AA

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. -Horas después de la "tiradera" entre Ivy Queen y Anuel AA, el también artista del género urbano, Don Omar, salió a la defensa de su gran amiga.



“Yo creo, inclusive, que Karol, en sus conversaciones, quizás pueda darte su punto de vista sobre Ivy Queen. Pregúntale si cuando escuchaba sus canciones no las bailaba, pregúntale si cuando la ve no siente la misma emoción que yo”, dice Don Omar en un Live que realizó en su cuenta de Instagram.



“No puedo pedirle a nadie que no opine, esto lo hago con mucho respeto. Te quiero mucho y te deseo lo mejor, así como mi gran amiga, pero que tengo claro que no me podía quedar callado”, finaliza el clip.



La pelea entre Ivy y Anuel comenzó cuando el prometido de Karol G escribió que una mujer que "no pega" una canción hace más de 7 años no puede ser la reina del reggaetón.



A lo que "La Caballota" respondió: "¿Será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? Culi..., Anuel, tú no quieres cruzarte con la reina".



