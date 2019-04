Anuel AA se pelea con Ivy Queen: "No pega una canción hace más de 7 años"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El famoso trapero Anuel AA se enfrentó con la cantante Ivy Queen en las redes sociales tras asegurar que ella no puede ser la reina del reggaetón.



"Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaetón, los números no mienten", escribió el puertorriqueño en una Instagram Stories.

A pesar de no haber mencionando a nadie en su publicación, los fanáticos de Ivy Queen rápidamente lo relacionaron con ella.

Esta fue la historia de Anuel.





Minutos después del polémico mensaje, Anuel agregó: "Karol G, la reina del reggaeton". Este mensaje llegó hasta "La Caballota" quien no dudó en contestarle.



"¿Será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? Culi..., Anuel, tú no quieres cruzarte con la reina", respondió en una de sus historias de Instagram.

Esta fue a respuesta de Ivy.





Después del mensaje de Ivy, el puertorriqueño no se ha pronunciado al respecto.

La "tiradera" ya provocó molestias entre los fanáticos de ambos cantantes.

