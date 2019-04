Investigan a Emma Coronel por "coordinar" la fuga de “El Chapo” del penal del Altiplano

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, está siendo investigada en Estados Unidos para determinar si ella participó o no en su escape del penal del Altiplano en 2015, según el diario The New York Post.

Emma Coronel "está siendo investigada por conspiración en este país", reportó el rotativo citando a una fuente federal.

Aunque la exreina de belleza Emma Coronel no ha sido formalmente acusada de ningún delito, durante el juicio de su esposo en la corte federal de Brooklyn, Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, uno de los principales colaboradores del Cártel de Sinaloa, afirmó que Emma Coronel fue quien coordinó la fuga.

La fuente también dijo que la esposa de "El Chapo" continúa usando dinero del imperio de las drogas de su esposo para mantener su lujoso estilo de vida.

“El Chapo" Guzmán fue declarado culpable en febrero de 2019 de cargos de conspiración para cometer asesinato, narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

Actualmente está a la espera de su sentencia y se estima que por los cargos que se le imputan podría pasar el resto de sus días en prisión.

