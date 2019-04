Beata a Motagua: "Los hombres entran a la cancha a jugar, no a reclamar como niñas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de un clásico del domingo que concluyó 0-0, el asistente técnico del Olimpia, Mario Beata, aseguró que en general salió contento con lo hecho por su equipo en este encuentro.



"Contentos con el accionar del equipo, Sin duda alguna que hicieron un gran esfuerzo, trataron de sacar el resultado de los tres puntos. Creo que no pesó el hecho de haber errado el penal desde inicio. El equipo trató de mantener la calma. Estos partidos son difícil", comentó.



Y además agregó: "Es importante que sumamos un punto, no era eso lo que queríamos, esperábamos a más nosotros, pero es difícil cuando los partidos son contados, nos quitan el ritmo que estamos acostumbrados a mantener, cuando se tiran. El fútbol es de contacto y los hombres lo saben".



La temperatura subió un poco cuando habló de las acciones en las que los jugadores del Motagua paraban el juego. "Nosotros ya lo superamos, sabemos que es así. Hago falta y quiero que le saquen amarilla, el fútbol es otra cosa. El fútbol es de hombres y lo saben que hay contacto ahí adentro. Nosotros preparamos un equipo para jugar, no para que vayan al compa como otros rivales que llegan al campo, se tiran y después le pegan a cualquiera y quieren que les saquen amarilla".



Al ser consultado que sí se refería a los jugadores del Motagua no eran hombre. "Más directo no porque nosotros ya tenemos preparado el juego dentro del espectáculo que es jugar al fútbol, tratar de gustar. De eso se trata el fútbol".



Y muy directo en sus declaraciones indicó. "Yo soy claro y digo que el fútbol es de hombres. Los hombres entran a la cancha a jugar, no andar reclamando como niñas".



El asistente de los merengues cerró diciendo que "El espectáculo sería otro. Si ustedes analizan el juego, van a ver que nosotros fuimos a hacer presión arriba en el despeje y por eso recibimos tres cartones amarillos. Después tuvimos jugadores de nosotros que iban al ataque y fueron detenidos con falta, pero no recibieron amarilla".



"Cada quien propone el partido que quiere. Nosotros queremos igualdad y si ustedes se fijaron, vieron quien fue que les fue a reclamar al árbitro, no fuimos nosotros. Serían mejor estos partidos si nos dedicaremos a jugar", finalizó.