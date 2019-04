Capturan al portero de Marathón por violencia doméstica contra su pareja Fabiola Tinoco

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El portero titular del Marathón, Denovan Torres, fue capturado este domingo acusado de violencia doméstica contra su pareja Lindy Fabiola Tinoco Cabrera. La aprehensión del guardameta ocurrió a tempranas horas.

El relato de Tinoco Cabrera a las autoridades evidencia que el arquero andaba en estado de ebriedad cuando ocurrió el percance.



"Me comenzó a agredir físicamente, me tiró del brazo y me tomó del cuello y del pelo ya que es una persona muy agresiva", se lee en la denuncia.



Además, agrega: "El día 07-04-19 a eso de las 2:00 AM él se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas y comenzó a insultarme, pues quería salir. Al ver esto, tomé la decisión de quitarle de quitarle las llaves del vehículo y esto le molestó".

El jugador fue aprehendido en la colonia San Carlos de Sula. El día lunes 8 de abril será remitido al Juzgado de Violencia Doméstica.

Esta es la denuncia que presentó la pareja de Denovan Torres.



No es la primera vez que Denovan ha estado envuelto en situaciones comprometedoras por su conducta, el 18 de agosto de 2018 fue expulsado mientras se jugaba el clásico sampedrano, luego de agredir a un recogepelotas.