Jerry Bengtson sobre penal fallido: "La tiré suave, le pegué mal y por ahí la adivinó muy bien Rouger"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El delantero del Olimpia, Jerry Bengtson, quien es el actual goleador del torneo no pudo ampliar su cuota y esta domingo falló un lanzamiento penal en el clásico ante el Motagua.

Tras finalizar el partido, el atacante fue sincero al asegurar que no lo hizo bien. "Lo tiré mal, pero lo importante es que un punto es bueno para nosotros y vamos a trabajar para el siguiente partido".



Y agregó. "La tiré suave, le pegué mal y por ahí la adivinó muy bien Rouger, pero vamos a seguir trabajando".



En cuanto a la parte emocional que siente por errar ese lanzamiento penal que pudieron ser los tres puntos en el duelo. "Es normal a veces pasa eso, yo no fallo mucho los penales, pero se dio hoy y esto no termina acá y hay que seguir".



Bengtson fue claro que su deseo era anotarla, pero lamentablemente no lo pudo. "Por ahí quería anotar para bien del equipo, pero no se pudo concretar", finalizó.