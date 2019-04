Hermana de maestra asesinada en San Pedro Sula: "Me duele en el alma, pedimos justicia"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"La delincuencia, el crimen y la maldad sacuden a nuestra familia...", con estas palabras, Mary Lorera Vallecillo Zúniga, hermana de Sulmi Erazo, maestra asesinada en San Pedro Sula, inició expresando su dolor ante la irreparable pérdida de su pariente.

El mensaje fue publicado en Facebook luego que autoridades encontraran, el sábado 6 de abril, el cadáver de la maestra en un solar baldío en la Ciudad Jaragua, de la aldea Armenta de la ciudad industrial.

En el texto, Mary Lorera Vallecillo, también recordó las cualidades de Sulmi Erazo e indicó que su hermana no merecía lo que le hicieron.

"Solo puedo decir que me duele en el alma el vil asesinato de mi hermana Sulmi Erazo ...una mujer noble, trabajadora, servicial y que nunca hizo daño a nadie. Dedicó su vida a trabajar, a estudiar y a servir. Siempre estuvo cuando la necesitamos y sirvió siempre con humildad y entrega. Te extrañaré hermana, me quedo con el corazón destrozado... Mi corazón sangra de dolor, mi hermana, no merecía lo que le hicieron", continuó diciendo Mary Lorera Vallecillo.

Por último, lamentó que "la gente honrada y trabajadora no puede vivir en Honduras. ¡No se puede!..Ante un asesinato cobarde, declarando mentiras para salvar su responsabilidad, pedimos justicia. ¡Basta ya!".

El cadáver de la maestra fue encontrado con dos impactos de bala 36 horas después de desaparecer. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, sin embargo, autoridades capturaron a un estudiante de Medicina, pues fue él fue la última persona que estuvo junto a la docente.

Se desconoce la identidad del detenido, únicamente trascendió que radica en la colonia Stibys de San Pedro Sula.