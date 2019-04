Dos muertos al volcarse minivan con inmigrantes en Nuevo México 

NUEVO MÉXICO, MÉXICO.- Dos personas murieron y otras nueve fueron arrestadas tras volcarse una minivan en la que se cree viajaban inmigrantes en Nuevo México, cerca de la frontera con Texas.



Agentes de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso respondieron a un reporte sobre un presunto incidente de contrabando alrededor de las 5 p.m. del sábado en la carretera 9 de Nuevo México.



La minivan no se detuvo ante las luces de emergencia y las sirenas, por lo que los agentes utilizaron un dispositivo para desinflar neumáticos, indicaron las autoridades.

La camioneta viró para evitarlo y se volcó. Dos de sus ocupantes salieron expulsados y fueron declarados muertos en el lugar, dijeron funcionarios de la Patrulla Fronteriza.



Sus nombres no fueron dados a conocer hasta que no se les avise a sus parientes, tampoco se especificó sus nacionalidades o si eran migrantes centroamericanos.



Otros cinco ocupantes del vehículo fueron trasladados a un hospital para ser atendidos de lesiones que no ponen en peligro su vida, dijeron las autoridades.