TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero de Lobos Buap de México, Michaell Chirinos, llegó este domingo al estadio Nacional de Tegucigalpa para apoyar al Olimpia en el clásico ante Motagua.



El jugador hondureño, que anotó en el triunfo de Lobos Buap en la visita ante las Chivas durante la jornada 13 de la Liga MX, no se perdió ningún detalle del juego que ofrecieron los Albos.



VEA ADEMÁS: Ambiente, curiosidades y pasión en el clásico capitalino



Durante su presencia en el Nacional, le consultaron sobre su gol con los Lobos Buap y dijo: "Es una jugada con siempre me inculca Paco Palencia y gracias a Dios me salió".



Michaell Chirinos viajó desde el país azteca para visitar a su familia.