Posibles alineaciones en el clásico entre Olimpia y Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El torneo de Clausura se juega las últimas fechas para conocer quién será el nuevo campeón. Este domingo Olimpia y Motagua cerrarán la jornada 14.



Diego Vazquez, entrenador de las Águilas, advirtió para este juego a la juez principal, Melissa Pastra, que "ojalá que no se contamine y favorezca a un club".

Pastrana será la encargada de impartir justicia para este duelo en el estadio Nacional de Tegucigalpa.



Walter Martínez, volante del Motagua, no podrá ser de la partida por lesión, mientras que Héctor Castellanos si podría ingresar luego de cumplir un sanción tras recibir cartulinas amarillas.



En Olimpia, Donis Escober y Edrick Mejívar no podrán vestirse de blanco este domingo ya que el Pimpoyo no estará por una reciente cirugía y Menjívar sigue cumpliendo un castigo.



Posibles alineaciones:



Olimpia: Alex Güity, Alvarado, Elmer Güity, Nuñez, Oliva, Flores, Sosa, Álvarez, Rodríguez, Bengtson y Benguché.



Motagua: Rougier, Montes, Pereira, Maldonado, Mayorquin, Elvir, Galvadiz, Kevin López, Everson López, Erick Andino y Roberto Moreira.