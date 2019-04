EN VIVO: Olimpia está empatando 0-0 con Motagua en el Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada 14 del torneo Clausura en Honduras, continuará con el juego entre Olimpia y Motagua en el estadio Nacional.



⌚ 3: 15 PM

Los jugadores de Olimpia y Motagua ya se encuentran en los camerinos.



⌚ 3:19 PM

En unos minutos darán las alineaciones.



⌚ 3:22 PM

Alineación oficial de Motagua: Rougier; Omar Elvir, Juan Pablo Montes, Héctor Castellanos, Galvadiz, Marcelo Pereira, Héctor Castellanos, Maldonado, Roberto Moreira, Kevin López y Erick Andino.



⌚ 3:30 PM

Alineación oficial de Olimpia: Alex Güity, Elmer Güiity, Ever Alvarado, Jorge Benguché, Leandro Sosa, Jhonatan Paz, Edwin Rodríguez, Deybi Flores, Maylor Nuñez, Jerry Bengston, German Mejía.



⌚ 3:30 PM

Bastante presencia policial en las afueras del estadio Nacional de Tegucigalpa. Más de 900 elementnos revisan a los aficionados al momento de ingresar al coloso capitalino.



⌚ 3:54 PM

Michael Chirinos de Lobos Buap visita el estadio Nacional de Tegucigalpa para apoyar al Olimpia en el clásico ante Motagua.



⌚ MIN 4:04: ¡Arrancó el partido! Melissa Pastrana hizo el pitazo inicial



⌚ MIN 1: Falta de Jorge Benguché. Tiro libre a favor del Motagua.



⌚ MIN 2: Mayorquin comete falta al Patón Mejía. Tiro libre para Olimpia.



⌚ MIN 3: Jerry Bengston mandó el cabezazo muy lejos de la portería de Jhonatan Rougier.



⌚ MIN 5: Jorge Benguché comete falta a Kevin López. Tiro libre para Motagua.



⌚ MIN 13: Todavía no hay jugadas claras de gol.



⌚ MIN 16: Reiniery Mayorquin comete falta a Edwin Rodríguez.



⌚ MIN 17: El arquero Alex Güity hace una de lujo. Gran riesgo que hizo el juvenil de Olimpia.



⌚ MIN 19: ¡Penal para Olimpia! Melissa Pastrana pitó una mano en el área tras un disparo de Jorge Benguché. Olimpia puede ponerse en ventaja.



⌚ MIN 23: ¡La falló Jerry Bengston! Gran tapada de Jhonatan Rougier. Sigue 0-0 el partido entre Olimpia y Motagua.



⌚ MIN 25: Maylor Nuñez y Héctor Castellanos reciben tarjeta amarilla. Melissa Pastra se hace respetar en el partido.







Previa

La Liga Nacional de Honduras tendrá uno de los mejores partidos en la jornada 14 del torneo Clausura.



Olimpia enfrentará a Motagua en un duelo que promete que ambos equipos ofrezcan un buen espectáculo. Los Albos pelearán por la permanencia del primer lugar de la tabla, donde lideran con 29 puntos.



Diego Vazquez, entrenador de los azules, tiene muy claro que vencer a Olimpia representaría quitarle la hegemonía de no perder desde hace 12 partidos en las vueltas regulares.



Lea: Alex Naíd Güity, el probable arquero titular del Olimpia en el clásico ante Motagua



Uno de los ingredientes distintos en este partido será la presencia de Melissa Pastrana como juez principal. La hondureña se convierte en la primera mujer árbitro que dirige un clásico; juegos que en los últimos años se han caracterizado por tener mucha fricción.



Datos del partido

Olimpia vs Motagua

Jornada: 14

Hora: 4:00 PM

Lugar: Estadio Nacional de Tegucigalpa

Transmite: Tigo Sport.