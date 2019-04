Thalía revela cuál es la canción con la que entendió el amor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la cantante mexicana Thalía abrió su corazón con sus seguidores y contó cuál es el tema musical que más marcó su vida.



La melodía inició a sonar y la intérprete de "No me enseñaste" suspiró antes de compartirle a sus fans qué fue lo que inspiró uno de sus hits más conocidos "Sangre".



La también protagonista de la telenovela "María la del barrio" posteó el videoclip en su red social en el que escribió: "Hay canciones que se quedan para siempre. Esta canción la escribí en el momento en que entendí de qué se trataba el amor. Un amor por siempre que ni la materia ni el tiempo pueden destrozar".



Agregó que: "Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma".



Aunque no mencionó el nombre de la persona a la que está dedicada, es sabido que Thalía sostenía un romance a principios de los años 90 con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz.



La especial melodía para la artista formó parte de su disco Love de 1992.