Isabela Moner, la actriz peruana que interpreta a “Dora la exploradora”

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Isabela Moner usó “Dora and the Lost City of Gold” (“Dora y la ciudad perdida”) para conectarse con sus raíces peruanas.



La actriz y cantante nacida en Estados Unidos, que da vida a la joven exploradora en la película para niños de próximo estreno, dijo que tuvo que aprender algo de quechua para la cinta.



“Hay muchas K y muchas Q... Es muy interesante”, dijo el jueves sobre la lengua indígena hablada principalmente en los Andes peruanos en el marco de la conferencia CinemaCon.

También destacó al elenco latino de la cinta, que incluye a Eugenio Derbez, Eva Longoria y Michael Peña.



“Era tan divertido poder hablar español en el set de manera casual y que nadie nos preguntara ‘¿qué están diciendo?’ Era un ambiente natural en el que podíamos ser nosotros mismos”.

En la película, Longoria hace el papel de su mamá. La estrella de ascendencia mexicana dijo que no pudo evitar ser sobreprotectora y maternal con la actriz de 17 años.

Lea: Cool, nuevo tema musical con el que los Jonas Brothers enamoran a sus fans



“Pensaba, ‘tengo que hablar con esta chica porque ella es la estrella y no quiero que se vaya por mal camino’. Era como ‘escúchame, eres talentosa, eres increíble, no lo eches a perder, no te vayas por el camino equivocado’. Y no lo va a hacer. Es tan elegante, inteligente y centrada, y tiene una familia increíble. Así que me emocionaba mucho estar en su presencia. Esta pequeña es una estrella de cine. Nadie pudo haber interpretado a Dora mejor que Isabela Moner”, dijo Longoria.



Lo que la actriz de “Desperate Housewives” no quiso discutir fue el escándalo en el que se encuentra su ex compañera de reparto Felicity Huffman, acusada en el sonado caso de admisiones fraudulentas a las universidades para una de sus hijas. Cuando se le preguntó al respecto, Longoria dijo que no había hablado con Huffman y se retiró.



Peña, quien interpreta al padre de Dora, es conocido por papeles dramáticos en “Ant-Man” y “A Wrinkle in Time” y más recientemente ha sido visto en “The Mule” de Clint Eastwood y “Narcos: Mexico” de Netflix. Pero en esta ocasión quiso hacer un proyecto que pudiera ver su hijo.



“Sí, básicamente lo hice por mi hijo porque él creció leyendo a ‘Dora’... Estoy haciendo este tipo de películas por mi hijo, tratando de ser genial para él, supongo”, dijo el actor.

El renombrado comediante mexicano Eugenio Derbez actúa en el filme como el explorador Alejandro Gutiérrez, un papel que calificó como el más exigente de su vida.



“Era extenuante, cada día estábamos haciendo comedia física o corriendo”, dijo Derbez, quien además figura como productor ejecutivo de la cinta. “Hay algunas escenas bajo el agua y nos tuvieron que entrenar como por dos semanas.

Tomamos clases especiales para poder aguantar la respiración dos minutos. Yo no podía hacerlo por más de 45 segundos, eso era lo más que podía aguantar la respiración, y aquí hicimos dos minutos bajo el agua. Fue muy difícil y realmente aterrador”.



“Fue intenso”, agregó Moner. “Esa fue quizás una de las cosas más difíciles que tuvimos que hacer. Yo hice como el 90% de mis escenas de riesgo porque mi doble estaba muy tranquila. Ella me dejaba hacer la mayoría, confiaba en mí y fue una experiencia muy, muy divertida. Eugenio es un encanto, pasó por cosas realmente difíciles”.



“Dora and the Lost City of Gold” se estrena a principios de agosto.